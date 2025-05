Justin Bieber: Sänger teilt neue Fotos mit Sohn Jack

Justin Bieber hat erneut Fotos mit seinem Sohn Jack geteilt - und dafür Kritik von seinen Fans bekommen. "Mach' es besser, Justin. Deine Frau und dein Baby haben etwas Besseres verdient", heißt es etwa in den Kommentaren.

Justin Bieber (31) hat ein neues Foto mit seinem Sohn Jack geteilt. veröffentlichte der kanadische Sänger vor Kurzem eine Bilderreihe mit der Caption: "Das wird ein toller Sommer", untermalt mit dem Emoji zweier Hände, die ein Herz formen.

Auf einem der Fotos sitzt der kleine Jack - nur mit einer Windel bekleidet - auf den Schultern seines berühmten Papas. Sein Gesicht bleibt dabei verborgen. Bieber selbst trägt einen schwarzen Trainingsanzug und blickt von der Kamera weg. Ein weiteres Bild zeigt ihn oben ohne auf einer Bank, wie er seinen Sohn anschaut, der in schwarz-weiß karierten Shorts daliegt - erneut ohne sichtbares Gesicht.

Bild löst schon wieder Kritik aus

Während sich Justin Bieber auf die sommerlichen Monate freut, hagelt es in den Kommentaren zu seinem neuen Instagram-Post auch Kritik. Grund dafür: Neben den süßen Vater-Sohn-Fotos zeigen weitere Bilder der Reihe den Sänger rauchend - mutmaßlich Marihuana. "Es ist weder cool noch interessant, den Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen im Beisein des eigenen Kindes zu veröffentlichen. Leider sehe ich nur eine Person, die ihrem Kind aufgrund mangelnder Selbstkontrolle schadet. Ich hoffe, ich liege falsch. Kinder haben etwas Besseres verdient", schreibt ein Follower, während ein weiterer mahnt: "Mach' es besser Justin, deine Frau und dein Baby haben etwas Besseres verdient."

Doch nicht alle sehen das so. Einige Fans nehmen den Sänger in Schutz: "Alle in den Kommentaren, lasst uns jetzt unseren Verstand benutzen, Jack ist nicht einmal auf den Fotos abgebildet, auf denen er raucht. Er hat nicht vor Jack geraucht." Ein anderer räumt dennoch ein: "Höchstwahrscheinlich raucht er nicht, wenn das Baby direkt neben ihm ist. Aber die Tatsache, dass er das postet, wohl wissend, was die Leute denken werden, sagt viel über ihn aus."

Es ist nicht das erste Mal, dass Justin Bieber Kritik von seinen Fans einstecken muss: Bereits Ende März hatte der Sänger ein Bild seines nackten Sohnes gepostet. Zwar verdeckte ein lilafarbenes Emoji das Gesicht des kleinen Jack, doch sein Rücken war sichtbar - und auch sein Po, den Bieber mit den Händen hielt, war zu sehen. "Nicht das Gesicht des Babys zu posten, aber seinen Hintern - das ist eigentlich verrückt", kommentierte damals eine Followerin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Justin Biebers Ehefrau Hailey möchte weitere Kinder

Justin und Hailey Bieber (28), die seit 2018 verheiratet sind, begrüßten im August vergangenen Jahres ihren Sohn Jack Blues auf der Welt. Kürzlich sprach Hailey offen darüber, wie schwierig die Geburt für sie war: Die Geburt musste eingeleitet werden, und erst nach 18 Stunden kam Jack zur Welt.

"Der Scheiß war so verrückt. Das war kein Spaß", erinnerte sich Bieber . Sie hätte im schlimmsten Fall sterben können, da es zu starken Blutungen kam. Trotz all der Schwierigkeiten möchte die 28-Jährige mindestens noch ein weiteres Kind, aber "ein Kind nach dem anderen".