Justin Baldoni: Er bricht sein Schweigen auf Instagram

Nächstes Jahr muss er sich vor Gericht verantworten, nachdem Co-Star Blake Lively ihn wegen sexueller Belästigung verklagt hat. Mit seinem neuesten Instagram-Post macht Justin Baldoni nun deutlich, dass seine Ehe darunter nicht gelitten zu haben scheint.

Fast drei Monate war der Star aus "Nur noch ein einziges Mal" digital untergetaucht. Jetzt meldet sich Justin Baldoni (41) auf Instagram zurück. Mitten im medienwirksamen Rechtsstreit mit Superstar Blake Lively (37) wegen sexueller Belästigung am Set des gemeinsamen Films "Nur noch ein einziges Mal" hat der Kalifornier seine Pause in den sozialen Medien unterbrochen - für ein Liebesbekenntnis an seine Ehefrau.

Um seinen zwölften Hochzeitstag mit der schwedischen Schauspielerin Emily Baldoni gebührend zu feiern, postete der Schauspieler bei Instagram ein altes Hochzeitsfoto des verliebten Pärchens, das demnach am 27. Juli 2013 geheiratet hat.

Zu der innigen Aufnahme, die vermutlich während der Hochzeit entstanden ist, teilt er die Worte mit seinen 4,2 Millionen Followern: "Ich würde dich immer wieder heiraten und immer wieder und wieder... Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe. ZWÖLF." Dazu postete er ein rotes Herz. "Immer noch wahnsinnig verliebt in dich", konterte sie auf ihrem eigenen mit einem Kussbild und fügte hinzu, dass der Schnappschuss von ihrer neunjährigen Tochter Maiya aufgenommen wurde. Das Paar hat zudem einen siebenjährigen Sohn.

Seine Ehefrau stärkt ihm den Rücken

Ein Gericht in New York hatte erst im Juni die Verleumdungsklage und 400-Millionen-Dollar-Forderung Baldonis gegen Lively und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) abgeschmettert. begründete der zuständige Richter Lewis Liman seine Entscheidung damit, dass Justin Baldoni die erhobenen Anschuldigungen nicht ausreichend belegen konnte.

"Gossip Girl"-Serienstar Blake Lively hatte im Dezember 2024 die Klage wegen sexueller Übergriffe gegen den 41-Jährigen eingereicht nach der Zusammenarbeit für den Film über häusliche Gewalt "Nur noch ein einziges Mal", bei dem Baldoni als Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller mitgewirkt hatte. Sie hat ihm und dem Team von Wayfarer Studios vorgeworfen, nach ihrer Beschwerde eine gezielte Schmutzkampagne gegen sie geführt zu haben, worauf er mit der mittlerweile abgewiesenen Verleumdungsklage reagierte.

Der Prozess ist für März 2026 angesetzt.