"Jurassic World"-Premiere: Jeff Goldblum im Lässig-Look mit 69

Der 69-jährige Hollywood-Star Jeff Goldblum erschien in einem coolen Outfit zur Premiere seines neuen Films "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" am Montag in Köln.

31. Mai 2022 - 11:34 Uhr | (ili/spot)

Hollywood-Star Jeff Goldblum bei der "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"-Premiere am Montag in Köln. © imago/Horst Galuschka

Hollywood-Star Jeff Goldblum (69) feiert im Oktober seinen 70. Geburtstag. Für ihn aber noch lange kein Grund, sich nicht modisch zu kleiden. Zur Premiere seines neuen Films "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" am Montag in Köln erschien er in einem coolen All-Black-Look. Zum schwarzen Hemd mit weißem Muster kombinierte er eine schwarze Samthose und eine Lederjacke in derselben Farbe. Einzig die weiß-schwarz gestreifte Krawatte stach bei seinem Ton-in-Ton-Look hervor. Die schwarze Sonnenbrille unterstrich den Lässig-Look des US-Amerikaners zusätzlich. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Darum geht es in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" In diesem Sommer erreicht die Jurassic-Ära ihr episches Finale. Die Dinosaurier leben seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf dem Festland. Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. In "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" treffen Chris Pratt (42) und Bryce Dallas Howard (41) auf Oscarpreisträgerin Laura Dern (55), Sam Neill (75) und Jeff Goldblum. Zusammen begeben sie sich auf eine abenteuerliche, rasante und atemberaubende Reise, die rund um den Globus führt. "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" startet am 8. Juni in den Kinos. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de