Junge war verschwunden: Sinéad O'Connor trauert um ihren Sohn

Sinéad O'Connors Sohn Shane ist im Alter von nur 17 Jahren gestorben. Der Teenager war vor wenigen Tagen verschwunden.

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor (55) trauert um ihren Sohn Shane. "Mein wunderschöner Sohn, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, das Licht meines Lebens", sei nun bei Gott, , der zwar nicht verifziert ist, allerdings der Sängerin gehören soll.

Sinéad O'Connors Sohn offenbar aus Krankenhaus verschwunden

Der 17-Jährige habe offenbar Selbstmord begangen. "Möge er in Frieden ruhen und möge niemand seinem Beispiel folgen. Mein Baby, ich liebe dich so sehr", steht zudem in dem Beitrag. sei der Sohn der Sängerin zuvor angeblich in einem Krankenhaus gewesen, wo er unter Beobachtung gestanden sei. Dort sei er demnach allerdings vor wenigen Tagen verschwunden.

Am 6. Januar . "Dies ist eine Nachricht für meinen Sohn, Shane", heißt es darin. Der Junge solle sich bitte bei der Polizei melden. habe ein Sprecher der Polizei am Samstag bestätigt, dass die Leiche des Jungen gefunden worden war.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111