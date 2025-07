Juliette Binoche überrascht Wagner Moura mit verspätetem Preis

Bei den Filmfestspielen in Cannes konnte Wagner Moura den Preis für seine Rolle in "The Secret Agent" nicht abholen. Jury-Präsidentin Juliette Binoche überraschte ihn nun mit der Trophäe. So reagierte der "Narcos"-Star.

Überraschung für Wagner Moura (49). Bei dem Cinéma Paradiso Louvre Festival in Paris betrat am Wochenende plötzlich Juliette Binoche (61) die Bühne. Die französische Schauspielerin überreichte ihrem brasilianischen Kollegen den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes. Binoche war die Präsidentin der Jury. Aber fanden die nicht schon im Mai dieses Jahres statt? Ja, doch Wagner Moura konnte seinen Preis für seine Hauptrolle in "The Secret Agent" damals nicht abholen. Der "Narcos"-Star musste weg, zu den Dreharbeiten seines nächsten Films "11817".

"Was mich an diesem Preis besonders beeindruckt hat, war die Tatsache, dass du die Vorsitzende der Jury warst", sagte Wagner Moura zu Juliette Binoche. "Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dich bewundere und wie sehr ich es schätze, diesen Preis aus deinen Händen und von all den wunderbaren Künstlern, die Teil der Jury waren, zu erhalten", schob er nach.

Wagner Moura stimmt Lied einer brasilianischen Legende an

Juliette Binoche gab das Kompliment zurück. "Als Jury haben wir den Film und dich in dem Film einfach geliebt, also mussten wir dir unbedingt zwei Preise geben", sagte sie. In Cannes gewann "The Secret Agent" nicht nur den Preis für den besten Darsteller. Kleber Mendonça Filho (56) wurde als bester Regisseur ausgezeichnet. Dazu gab es Awards der Filmkritikervereinigung FIPRESCI und der Vereinigung französischer Arthaus-Kinos.

Kleber Mendonça Filho saß mit Wagner Moura auf dem Podium des Pariser Festivals, als Juliette Binoche die Bühne enterte. Die beiden stellten dem Publikum "The Secret Agent" vor.

Wagner Moura widmete den verspäteten Preis der brasilianischen Kultur und ihren Förderern. Spontan stimmte er ein Lied von seinem Landsmann, der Bossa-Nova-Legende João Gilberto (1931-2019), an.

In "The Secret Agent" spielt Wagner Moura einen Technologieexperten im Brasilien der 1970er-Jahre, während der Militärdiktatur. Er wird wegen subversiver Aktivitäten von Agenten verfolgt.

Mit dem international beachteten Polizeithriller "Tropa de Elite" wurde Wagner Moura 2007 zum wohl größten brasilianischen Filmstar seiner Generation. Durch Rolle als Drogenboss Pablo Escobar in der Netflix-Serie "Narcos" wurde er einem noch breiteren Publikum bekannt.