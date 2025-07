Julian McMahon: Todesursache des Schauspielers steht fest

Vor rund einer Woche verstarb der Schauspieler Julian McMahon im Alter von nur 56 Jahren. Jetzt wird die Todesursache des ehemaligen "Charmed"-Darstellers bekannt.

Die Todesursache von Julian McMahon (1968-2025) steht fest. Vor rund einer Woche hatte seine Ehefrau Kelly Paniagua öffentlich gemacht, dass der Schauspieler im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Nun ist auch bekannt, woran der "Charmed"-Star starb.

, liegen mittlerweile Unterlagen der Gerichtsmedizin von Pinellas County, Florida, vor: Demnach starb McMahon an Metastasen in der Lunge infolge einer Krebserkrankung im Kopf- und Halsbereich. Die Todesursache wurde als natürlich eingestuft. Laut des Berichts wurden McMahons sterbliche Überreste inzwischen eingeäschert.

Julian McMahon stirbt mit 56 Jahren

McMahons Ehefrau hatte den Tod des 56-Jährigen bestätigt. Offen wollte sie "der Welt mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Julian McMahon in dieser Woche friedlich eingeschlafen ist, nachdem er tapfer versucht hatte, den Krebs zu besiegen", wie sie in einer Erklärung verlauten ließ. McMahon habe das Leben, seine Familie, seine Freunde, seine Arbeit und seine Fans geliebt, wie Paniagua betonte. "Sein größter Wunsch war es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten."

Bekannt wurde Julian McMahon vor allem durch seine Rolle als Dr. Christian Troy in der Serie "Nip/Tuck", in der er von 2003 bis 2010 auftrat. Von 2000 bis 2005 spielte er zudem in der Erfolgsserie "Charmed - Zauberhafte Hexen" mit. Auch auf der Kinoleinwand war er zu sehen, unter anderem als Bösewicht Victor von Doom in den Superheldenfilmen "Fantastic Four" (2005) und "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007).