Julia Roberts postet romantische Liebeserklärung an Ehemann

Seit 21 Jahren sind Julia Roberts und Daniel Moder ein Ehepaar. Zu diesem Ehrentag postete der "Pretty Woman"-Star einen romantischen Schnappschuss mit ihrem Mann. Darauf zu sehen: die beiden innig küssend.

Der "Pretty Woman"-Star Julia Roberts (55) feiert öffentlich ihren Ehemann. Zum bereits 21. Jahrestag ihrer Hochzeit postete die Schauspielerin ein seltenes Bild, dass sie gemeinsam mit ihrem Gatten Daniel Moder (54) zeigt. Auf dem verschwommenen Foto küsst sich das Ehepaar leidenschaftlich. Die Darstellerin und der Kameramann gaben sich am 4. Juli 2002 in einer privaten Zeremonie das Ja-Wort. Den Schnappschuss garniert Roberts mit der Jubiläumszahl 21 sowie den Hashtags #truelove (zu Deutsch: wahre Liebe), #heckyeah (z.Dt.: Verdammt ja) und #fromhereonout (z.Dt.: Von jetzt an).

Nach nur wenigen Stunden ließen bereits Zehntausende ihrer Fans ein Herzchen als Zustimmung unter dem Post da. Auch einige ihrer Weggefährten zollten dem glücklichen Paar Tribut. Unter anderem kommentierten die Promi-Schmuckdesignerin Irene Neuwirth den Post mit drei Herzchen-Emojis. Auch die langjährige Visagistin von Julia Roberts, Genevieve Herr, schrieb zu dem Foto ein "Schönes Jubiläum!" und garnierte dies ebenfalls mit drei Herzchen-Emojis.

Julia Roberts und Daniel Moder kennen sich seit gemeinsamen Dreharbeiten

Roberts hält ihr Familienleben so weit es geht von der Öffentlichkeit fern. Gemeinsame Fotos mit ihrem Ehemann sind eine Seltenheit. Die beiden hatten sich kennengelernt, als die Schauspielerin im Jahr 2000 den Film "The Mexican" an der Seite von Brad Pitt drehte. Ihr zukünftiger Ehemann arbeitete damals am Set als Kameramann. 2002 heirateten sie und wurden später Eltern der Zwillinge Hazel und Phinnaeus (18) sowie Sohn Henry Daniel (16).

Auch im vergangenen Jahr postete Roberts bereits ein gemeinsames Knutschfoto anlässlich ihres Jubiläums zu ihrem 20. Hochzeitstag. Für Roberts ist es bereits die zweite Ehe: 1993 heiratete sie den Country-Musiker Lyle Lovett (65), von dem sie sich bereits im März 1995 wieder scheiden ließ.