Julia Roberts begeistert mit breitem "Pretty Woman"-Lächeln in Venedig

Julia Roberts verzaubert Venedig - und umgekehrt. Mit breitem Lächeln nahm der Superstar am Photocall zu ihrem Film "After the Hunt" teil und hatte eigentlich nur eine Sache zu bemängeln.

Gute "Pretty Woman"-Mine zu bösem Programm-Spiel? Anlässlich der Vorführung ihres neuen Films "After the Hunt" ist Superstar Julia Roberts (57) zum Photocall erschienen. Bei dem Termin begeisterte sie die anwesenden Fotografen mit jenem weltberühmten Lächeln, mit dem sie schon 1990 nicht nur Richard Gere (75) um den Finger zu wickeln wusste.

Zugleich gab die Schauspielerin vor der versammelten Presse an, etwas mit ihrem unfassbar eng getaktetem Terminkalender bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig zu hadern. Kaum zu glauben, aber für Roberts ist die Erfahrung in der Tat neu - noch nie war sie bei diesem weltberühmten Filmfest vertreten. Zeit für dringend nachzuholendes Sightseeing habe sie bislang aber noch nicht gefunden: Doch schon die bloße Anwesenheit am Lido sei für sie "ein wahr gewordener Traum".

Schlicht und elegant zugleich

Für den Fototermin wählte Roberts ein legeres Outfit. Zu einem buntgestreiften Hemd kombinierte sie ein blaues Jackett und krempelte die Ärmel beider Kleidungsstücke bis zu ihren Ellenbogen hoch. Mit Ausnahme eines Ringes verzichtete sie auf auffälligen Schmuck und auch die hellbraunen, leicht gelockten Haare ließ sie sich schlicht, aber elegant über die Schultern fallen.

"After the Hunt" ist der neue Film des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino (54). Roberts spielt darin die Hauptrolle, der Streifen dreht sich um ihre Figur Alma Olsson, der als jüngste Professorin in der Geschichte der Elite-Universität eine Festanstellung winkt. Doch dann passiert etwas, das nicht nur ihre Karriere ruinieren könnte.

In weiteren Rollen sind unter anderem "The Bear"-Star Ayo Edebiri (29) sowie Andrew Garfield (42), Michael Stuhlbarg (57) und Chloë Sevigny (50) zu sehen. Der Thriller wird in Venedig außer Konkurrenz gezeigt und kommt am 16. Oktober in die deutschen Kinos.