Julia Roberts beeindruckt auf dem roten Teppich in Venedig

In diesem Jahr tritt Julia Roberts erstmals bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig auf. Am Freitagabend strahlte sie neben ihren "After the Hunt"-Co-Stars im Blitzlichtgewitter der Fotografen.

Julia Roberts (57) hat ihr Debüt bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gebührend gefeiert. Für ihren neuen Film "After the Hunt" nimmt die Schauspielerin erstmals an dem renommierten Event teil. Am Freitagabend präsentierte sie sich gemeinsam mit ihren Co-Stars auf dem roten Teppich.

Für den Auftritt wählte Roberts einen schlichten, aber eleganten Look: Sie trug ein langärmliges, figurbetontes Abendkleid in Dunkelblau mit leichter Schleppe. Abgerundet wurde das Outfit durch dunkle Schuhe und silberfarbenen Schmuck. Ihre Haare legte sie in leichte Wellen.

Weitere "After the Hunt"-Stars strahlen auf dem roten Teppich

Zu Roberts gesellten sich ihre Co-Stars Ayo Edebiri (29), Chloë Sevigny (50) und Andrew Garfield (42), die ebenfalls in dem neuen Thriller mitwirken. Edebiri erschien in einem trägerlosen roten Kleid mit auffälliger Schleifenverzierung und kombinierte dazu schwarze High Heels.

Sevigny setzte mit einem schwarzen Spitzenkleid samt Rüschenrock ein elegantes Statement, während Riemchensandaletten ihre Silhouette streckten. Garfield rundete den Auftritt des Casts ab und überzeugte in einem blaugrauen Anzug mit lässiger Note.

"After the Hunt" kommt im Oktober in die Kinos

"After the Hunt" ist der neue Film von "Call Me by Your Name"-Regisseur Luca Guadagnino (54). Roberts spielt darin die Hauptrolle einer Professorin an der Elite-Uni Yale, die einen befreundeten Professor (Garfield) verteidigt, der von einer Studentin (Edibiri) der sexuellen Nötigung beschuldigt wird.

Der Thriller wurde am Freitag in Venedig außer Konkurrenz uraufgeführt und startet am 16. Oktober in den deutschen Kinos.