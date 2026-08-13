Jürgen Milski rät Friedrich Merz zum Rücktritt: "Auf ganzer Linie versagt"

Friedrich Merz ist Umfragen zufolge so unbeliebt wie kein Kanzler zuvor. Auch Jürgen Milski scheint kein Fan des Regierungschefs zu sein. Auf Instagram befand der Schlagersänger nun, es werde "langsam Zeit" für einen Rücktritt.

85 Prozent der Befragten sind laut einer aktuellen Forsa-Umfrage unzufrieden mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Für Jürgen Milski ist das ein klares Signal. Der Schlagersänger teilt in einem neuen Instragram-Video sein Staunen: "Was glaubt ihr, warum diese Werte so schlecht sind?", fragt er seine Fans.

Der 62-Jährige erklärt seinen eigenen Ansatz: "Ich bin so ein Typ - ich gehe dann immer von mir aus." In der Rolle des Kanzlers würde er klare Konsequenzen ziehen. Er würde sagen: "Okay, ich habe auf ganzer Linie versagt. Ich stelle mein Amt zur Verfügung. Ich trete zurück." Ein Regierungschef, der "das deutsche Volk so enttäuscht hat auf ganzer Linie", sei für den Posten nicht mehr tragbar.

Jürgen Milski: "Langsam wird es Zeit"

Für den einstigen "Big Brother"-Zweitplatzierten ist die Sache eindeutig. Ein Unzufriedenheitswert von 85 Prozent sei "Beweis genug". "Was glaubt ihr, warum er das nicht macht bei solchen Werten?", scheint der Ballermann-Star irritiert. Unter seinen Beitrag schreibt er zudem: "Also ich finde, langsam wird es Zeit."

Politischer Frust treibt Milski schon länger um. In den vergangenen Tagen hatte er auf Instagram wiederholt "Steuergeldverschwendung" vonseiten der Politik angeprangert. Als Beispiel nannte er etwa Regierungsausgaben für Visagisten und Friseure. "Uns erzählt man, wir dürfen erst mit 67 in Rente gehen", schimpfte er in einem der Clips. "Da darf man sich schon fragen, ob hier die Prioritäten stimmen!"