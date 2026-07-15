Besonderer Auftritt bei "Klassik am Odeonsplatz": Schlager-Legende Jürgen Drews kommt mit Rollator zum exklusiven Mercedes-Empfang am Sonntag. Wie es dem 81-Jährigen geht und welche Promis sonst noch dem musikalischen Spektakel lauschten – die AZ war dabei.

Alle Jahre wieder – trifft sich die A-Prominenz bei dem wohl exklusivsten Empfang im Rahmen von Klassik am Odeonsplatz: Wenn Hauptsponsor Mercedes-Benz München zum Kulturgenuss mit Häppchen, Champagner und – immer noch total im Trend – Matcha Latte lädt, lassen sich Uschi Glas, Heiner Lauterbach und sogar Schauspiel-Star Moritz Bleibtreu nicht lange bitten.

Spider-Murphy-Gang-Frontmann schlürft Trendgetränk Matcha

In Sachen Matcha überrascht am Sonntagabend in der gläsernen Mercedes-Benz-Gallery am Odeonsplatz vor allem ein prominentes Gesicht: Ausgerechnet der lässige Spider-Murphy-Gang-Frontmann Günter Sigl (kam mit Ehefrau Doris) schlürft das grell-grüne Trendgetränk. Sein ernüchterndes Fazit: "Schmeckt nach nix." Ex-CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner (ebenfalls mit Frau Stefanie unterwegs) wird da schon deutlicher: "Ich hab nichts gegen grün – ich hab' nur was gegen Grüne", sagt der wohl bekannteste Brillenträger Münchens mit einem Augenzwinkern.

"Deshalb habe ich ihn dabei": Jürgen Drews über seinen ersten Auftritt mit Rollator

Den am meisten beachteten Auftritt legt am Sonntag – trotz hochkarätiger Konkurrenz – Schlager-Legende Jürgen Drews hin. Wie schon im vergangenen Jahr erscheint der 81-Jährige mit der ganzen Familie – und zum ersten Mal öffentlich: mit Rollator.

Als die AZ den "Ein Bett im Kornfeld"-Sänger darauf anspricht, winkt der betont unaufgeregt ab: "Ich gehe schon noch ganz normal. Heute Abend wusste ich nicht, ob wir stehen oder nicht, deshalb habe ich ihn dabei."

Jürgen Drews über seine Nervenkrankheit: "Springe nicht mehr so herum wie früher"

Den Rollator parkt Drews dann auch sogleich demonstrativ in der Ecke und lauscht der Begrüßungsrede von Johannes Fritz, Vorsitzender der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Niederlassungsverbund Bayern, interessiert im Stehen.

Der Schlager-Star, der am Sonntag mit Frau Ramona, Tochter Joelina und Schwiegersohn Adrian Louis zu Klassik am Odeonsplatz kommt, leidet an Polyneuropathie, der gleichen Nervenkrankheit, an der auch Hitproduzent Ralph Siegel, der aktuell noch immer im künstlichen Koma liegt (AZ berichtete), leidet. "Ich bin den Umständen entsprechend eigentlich noch fit, aber ich springe natürlich nicht mehr so herum wie früher."

Joelina Drews gesteht: "Ich war der größte Mozart-Fan"

Tochter Joelina Drews tritt in Sachen Musik aktuell eher in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters – brachte zuletzt sogar eine aufgehübschte Coverversion von Jürgen Drews "Durch und Durch" auf den Markt. Aber: "Was viele nicht über mich wissen: Ich hatte mit 13 eine totale Klassik-Phase", erzählt die 30-Jährige der AZ. "Ich war der größte Mozart-Fan und bin mit meinen Eltern sogar extra nach Salzburg und Wien gefahren, damit wir uns die Kammerkonzerte anhören konnten."

Ohne Ehemann Peter Schäfer: Wer ist der Mann an Patrick Lindners Seite?

Schlager-Kollege Patrick Lindner stand noch vor wenigen Wochen selbst auf der großen Bühne am Odeonsplatz und performte unter anderem seine neue Single "Wenn der Wahnsinn will" zum CSD in München. Am Sonntag hingegen heißt es für den beliebten Münchner Sänger zurücklehnen und genießen – diesmal allerdings nicht in gewohnter Begleitung. An seiner Seite beim Mercedes-Empfang ist nicht wie sonst Ehemann und Manager Peter Schäfer, sondern dessen Sohn Marius. "Peter ist leider Gottes gerade auf Reha und konnte bei diesem schönen Event nicht dabei sein." Etwas Ernstes? "Eine langwierige Geschichte", verrät Lindner der AZ. "Er hat sich vor zehn Jahren den Fuß gebrochen und hat leider eine chronische Nervenentzündung davongetragen. Dagegen muss er seither ankämpfen."

Immer noch in Hochzeitsstimmung: "Donisl"-Wirtin Franziska Reichert kommt ganz in Weiß

Ebenfalls unter den knapp 200 hochkarätigen Gästen: Das frisch getraute Wirte-Paar Franziska und Peter Reichert, das nur zwei Tage nach seiner Münchner Märchenhochzeit nicht nur über beide Ohren strahlt, sondern auch einige Hochzeitsgäste wie etwa Dallmayr-Chefin Marianne Wille schon wieder in die Arme schließen kann. "Bis man das alles realisiert, was an diesem Tag passiert ist, dauert es ein paar Tage", sagt Reichert, die – noch in Hochzeitsstimmung – ganz in Weiß erschien. Dass sie nach der Riesen-Fete im Donisl schon wieder unterwegs sind? "Das normale Leben geht ja irgendwann weiter – und was gäbe es für eine schönere Möglichkeit, als so in den Alltag zurückzugleiten", sagt die fesche Wiesn-Wirtin.

Zwischenstopp in München: Moritz Bleibtreu dreht aktuell in Wien

In seinen Alltag hineingequetscht hat Schauspiel-Star Moritz Bleibtreu am Sonntag das Spektakel am Odeonsplatz. "Leider bin ich nur heute Abend in München", erzählt Bleibtreu der AZ, der mit Frau Saskia gekommen ist. "Mehr oder weniger ein glücklicher Zwischenstopp, weil ich gerade in Wien drehe."

Schicker Mercedes-Oldtimer begeistert Promis bei Empfang am Odeonsplatz

Besonderen Gefallen fand die Prominenz im Übrigen nicht nur an dem schnittigen 300 SL Roadster-Oldtimer, Baujahr 1958, der vor dem Mercedes-Benz-Studio auf einem Podest am Odeonsplatz thronte und laut Johannes Fritz für viele als "der schönste Mercedes schlechthin gilt", sondern auch an einer schicken Maybach S-Klasse mit weißen Ledersitzen. Die begutachtete vor allem Ramona Drews ganz genau. "Mit unseren vier Hunden? Das Auto würde nicht lange so aussehen", sagt die Frau von Jürgen Drews und lacht.

Ebenfalls unter den rund 200 geladenen Gästen beim Mercedes-Benz-Empfang: Schauspielerin Michaela May mit Mann Bernd Schadewald, Moderatorin Carolin Reiber mit Enkelin Magdalena, das Münchner Wirtepaar Margot und Günter Steinberg (Hofbräukeller) und Tochter Silja, Musikproduzent Leslie Mandoki mit Ehefrau Eva, Mercedes-Legende Karl Dersch mit Frau Nicola, Evi Brandl (Vinzenz Murr und Aigner) mit Enkeltochter Marie, Erich und Regine Sixt, Ex-Hofbräu-Chef Michael Möller mit Frau Irmgard, Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer, CSU-Urgestein Peter Gauweiler und Frau Eva, BR-Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz, AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch und viele mehr.

Die Promi-Bilder sehen sie oben in der Fotostrecke.