Joelina Drews richtet einen wichtigen Appell an ihre Community: Die Tochter des an Polyneuropathie erkrankten Jürgen Drews hat neue Arztbefunde bekommen und macht sich nun Sorgen.

Gesundheit ist das Wichtigste im Leben – das weiß auch Joelina Drews (30). Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews (81) hat ihrem Arzt einen Besuch abgestattet und wurde mit einer bitteren Nachricht konfrontiert. In einem Video teilt sie die Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit.

Jürgen Drews' Tochter klärt nach Arztbesuch auf: "Es wurde was gefunden"

"Ich war gerade bei der Darmspiegelung, und das schon zum zweiten Mal. Vor drei Jahren war ich schon mal dort", schildert die bekannte Münchnerin. "Ich musste jetzt noch mal zur Kontrolle. Und es wurde wieder was bei mir gefunden", verrät Joelina Drews ihren Followern in einem Instagram-Clip. Was die Ärzte bei ihr entdeckt haben, macht die Schlagersängerin nicht öffentlich. Doch offenbar ging Drews im Vorfeld davon aus, dass alles im grünen Bereich sei: "Ich fühle mich eigentlich tipptopp. Ich hätte nie erwartet, dass da jetzt was rauskommt."

Die Überraschung beim Arzt war groß – zumal die 30-Jährige auf ihren Körper viel Acht gibt. Joelina Drews betont: "Wer mich kennt, weiß, ich hab eigentlich einen sehr, sehr gesunden Lebensstil." Schlussendlich ist die Sängerin froh, dass sie die Darmspiegelung hat durchführen lassen. Andernfalls hätte Drews nicht erfahren, dass in ihrem Körper anscheinend etwas nicht stimmt. Mit ihrer Offenheit will die 30-Jährige für Aufklärung sorgen und appelliert daher an ihre Community: "Geht regelmäßig zur Kontrolle!"

Joelina Drews spricht online über einen Arztbesuch und neue Befunde. © Instagram/ichbinjoelina

Joelina Drews appelliert an Öffentlichkeit: "Kann sich zu was Bösartigem entwickeln"

Ein regelmäßiger Gang zum Arzt könne Leben retten, wie Joelina Drews weiter erklärt: "So was kann sich innerhalb von Jahrzehnten zu was Bösartigem entwickeln." Darum rät die Sängerin: "Macht auf jeden Fall eure Kontrolle. Egal wie gesund ihr seid, wie gesund ihr euch fühlt."

Gesundheitlicher Rückschlag: An dieser Krankheit leidet Jürgen Drews

Dass krankheitsbedingte Rückschläge oft schwer zu verkraften sind, weiß die 30-Jährige aus ihrem familiären Umfeld. Ihr berühmter Vater leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. "Es gibt Tage, da ist er richtig fit und hat viel Energie. Dann gibt es aber auch Tage, da schläft er mehr als sonst", verriet Joelina Drews vergangenes Jahr der AZ. Der "König von Mallorca" will sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Er genießt die Zeit mit seinen Liebsten und sein Leben in München in vollen Zügen. Mit dieser Einstellung dürfte er auch seiner Tochter ein großes Vorbild sein.