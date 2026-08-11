Jürgen Drews' Tochter Joelina freut sich: Nächstes TV-Format rückt ein Stück näher

Schlagersängerin Joelina Drews ist demnächst als Kandidatin bei "Die Verräter" im Fernsehen zu sehen. Damit rückt sie ihrem "absoluten Wunschformat" ein Stück näher.

Joelina Drews hat längst ihren eigenen Weg im Showgeschäft gefunden. Die 30-Jährige ist als Schlagersängerin in die Fußstapfen ihres Vaters Jürgen Drews getreten. Bereits mehrere EPs und Singles hat sie veröffentlicht. Auch im Fernsehen konnte sie Erfahrungen sammeln. Unter anderem war sie Kandidatin bei der RTL-Tanzshow "Stepping Out", und ab 17. August ist sie in der Spielshow "Die Verräter - Vertraue niemandem!" zu sehen, ebenfalls beim Kölner Sender. Bei RTL+ ist das Format bereits seit dem 3. August abrufbar.

"Let's Dance" als "absolutes Wunschformat"

Nun hat Drews im Gespräch mit dem Portal "Schlagerpuls" verraten, welche Fernsehsendungen sie außerdem reizen würden. Demnach sei die RTL-Tanzshow "Let's Dance" ihr "absolutes Wunschformat". Aber auch für Koch- und Backshows kann sich begeistern, allen voran die SAT.1-Sendung "Das große Backen" mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes.

Generell bevorzugt Drews Formate, in denen man "ein bisschen zeigen kann, was man kann" und "wie man als Person tickt". Mit "Trash-Formaten" kann sie dagegen nicht viel anfangen. Sie sei kein Mensch, "der unbedingt laut ist" und würde dort vermutlich "untergehen", sagte sie: "Ich bin halt eher so ein bisschen zurückhaltend und sage dann etwas, wenn mir etwas auffällt ... wenn ich etwas zu sagen habe. Aber ich muss mich nicht in den Vordergrund spielen."

Dating-Shows kommen nicht infrage

Ein TV-Format schließt die Sängerin ebenfalls aus: Dating-Shows. Der Grund dafür ist schnell erklärt. "Ich bin ja vergeben." Drews ist seit 2021 mit dem Musikproduzenten Adrian Louis liiert. Im Mai 2025 verkündete sie, dass sie Adrian in Las Vegas geheiratet habe. Ganz offiziell war die Eheschließung allerdings nicht.

Für eine "offizielle" Vermählung hätten die beiden zuvor "diese Urkunde beim Amt beglaubigen lassen" müssen, erklärte Drews damals auf Instagram. Die Zeremonie, bei der auch in Vater Jürgen anwesend war, fand dennoch statt. Für die Sängerin sei es "eine schöne Erfahrung" gewesen. Die "richtige" Hochzeit soll aber noch folgen, fügte sie hinzu.