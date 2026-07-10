Jürgen Drews' Tochter Joelina trauert noch immer. Sie vermisst einen Herzensmenschen. Bei der Münchnerin werden emotionale und musikalische Erinnerungen wach.

Für Joelina Drews (30) steht die Familie an erster Stelle. Papa Jürgen, Mama Ramona und Partner Adrian sind die Menschen, auf die sie sich jederzeit verlassen kann. Umso größer war die Freude, als ihre Eltern 2024 beschlossen, ebenfalls nach München zu ziehen. Jetzt erinnert die junge Schlagersängerin an ein enges Familienmitglied, das bereits verstorben ist. Der Verlust sitzt noch immer tief.

Jürgen Drews’ Tochter trauert um Großmutter: "Vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke"

"Heute sind es einfach schon drei Jahre ohne dich und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke", schreibt Joelina Drews in einem emotionalen Posting. "Manchmal fühlt es sich so an, als wärst du irgendwie noch da, bis ich realisiere, dass das alles leider die Realität ist", meint die 30-Jährige. Den Text widmet sie ihrer Großmutter – der Mama von Ramona Drews. Die Trauer begleitet Joelina bis heute. Die Sängerin vermisst die gemeinsame Zeit mit ihrer Großmutter. "Deine ständigen Anrufe und dein manchmal übervorsichtiger Rat, deine schrille und herzliche Stimme, wenn du den Hörer abgenommen hast, dein extrem gutes Essen und deine immer positive und quirlige Art fehlen mir so sehr", erzählt sie via Instagram.

Joelina Drews schwärmt von musikalischer Tradition: "Werde ich auch meinen Kindern noch vorsingen"

Beim Gedanken an ihre Oma werden bei Drews auch musikalische Erinnerungen wach. Die Münchnerin schildert: "An dein Einschlaflied, das du mir sogar noch als 15-Jährige singen wolltest, denke ich bis heute." Joelina Drews macht ihrer Großmutter ein Versprechen: "Das werde ich auch meinen Kindern noch vorsingen."

Via Instagram teilt Joelina Drews einen rührenden Text und ein gemeinsames Foto mit ihrer Großmutter. Die Mutter von Ramona Drews ist 2023 verstorben. © Instagram/ichbinjoelina

Emotionale Botschaft: "Fehlst an allen Ecken und Enden"

Der Tod von Joelina Drews’ Großmutter hinterließ im Leben der Sängerin eine große Lücke: "Ach Omi, du fehlst an allen Ecken und Enden." Rührend schreibt sie weiter: "Ich liebe dich unendlich und hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder." Begleitet wird das Posting von einem gemeinsamen Foto. Darauf lachen Joelina Drews und ihre Oma glücklich in die Kamera. Ein unbeschwerter Augenblick, der heute besonders kostbar wirkt.

Im Herbst 2006 verstarb bereits ihre Großmutter väterlicherseits. Jürgen Drews’ Mama Liselotte (†85) schlief friedlich in einem Pflegeheim ein. Der heute 81-Jährige hielt bis zum Schluss ihre Hand.