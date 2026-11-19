2023 zog sich Jürgen Drews aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zurück. Tochter Joelina tritt in seine Fußstapfen und setzt die musikalische Laufbahn der Familie fort. Wie es ihrem Vater aktuell geht? Jetzt gewährt die Sängerin ehrliche Einblicke in seinen Gesundheitszustand.

2021 machte Jürgen Drews (81) publik, an Polyneuropathie erkrankt zu sein. Die schleichende Nervenkrankheit geht mit Symptomen wie Taubheitsgefühlen, Muskelkrämpfen und stechenden Schmerzen einher. Trotzdem unterstützt der 81-Jährige seine Tochter Joelina (31), wo er nur kann – und genau das möchte die Sängerin ihrem berühmten Papa zurückgeben. In einem Interview erklärt sie, wie es Jürgen Drews aktuell geht und was die Familie für die Zukunft plant.

Joelina Drews über Papa Jürgen: "Schöne gemeinsame Momente schaffen"

"Ich glaube, er hat sich mittlerweile damit abgefunden, dass er älter wird", sagt Joelina Drews im Gespräch mit "Freizeit Monat" über ihren Vater. "Er beklagt sich zwar, aber was soll man machen? Er hat endlich das Privileg, sich auszuruhen. Wir machen ihm die Zeit so schön wie möglich, versuchen, schöne gemeinsame Momente zu schaffen – schließlich hatte ich die mit meinem Papa selten in meinen letzten 30 Jahren, da er beruflich viel weg war."

Wie gestaltet sich das Leben von Jürgen Drews mit Polyneuropathie? "Er hat gute und schlechte Tage. An den schlechten schläft er viel", gibt die 31-Jährige preis. "Grundsätzlich ist er ein sehr positiver Mensch, meine Mama auch, das hilft sehr, wenn er mal nicht gut drauf ist. Er hat diese Nervenkrankheit, die man nicht heilen kann, mit der er aber gut umgeht. Wir gehen zusammen spazieren, versuchen ihm auch zu Hause eine gute Zeit zu machen. Ab und zu nehme ich ihn mit zu Auftritten."

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Joelina Drews trat das musikalische Erbe ihres Papas an. © imago/Bildagentur Monn

Auf die Frage, ob sie ihren Vater in einem Pflegeheim unterbringen würde, reagiert die Sängerin deutlich: "Um Gottes willen, so weit möchte ich gar nicht denken. Wir würden ihn nicht in ein Heim geben, sondern uns zu Hause um ihn kümmern." Über mögliche Optionen sagt Joelina Drews: "Wir wohnen ja in einem Haus und dann würde man sich überlegen, ob man sich zusätzliche Hilfe in den Haushalt holt. Aber wir alle würden uns um die Pflege von Papa kümmern. Zum Glück ist er derzeit noch fit für sein Alter."

Joelina Drews: "Denke nicht, dass man über den Tod reden muss"

Trotz voranschreitender Erkrankung wolle Joelina keine Gespräche über den Tod mit ihrem Papa führen: "Wir verdrängen das beide. Ich fand es schon schrecklich, als meine Oma starb", so die Sängerin. "Er schiebt das Alter auch immer weg, weil er noch so jung im Kopf ist, er interessiert sich für alles Neue, gerade in der Musik. Ich denke nicht, dass man über den Tod reden muss."

Familienbande: Jürgen und Ramona Drews mit Tochter Joelina und deren Freund Adrian Louis. © imago/Future Image

Stattdessen blicke man in der Familie hoffnungsvoll in die Zukunft. Über ihren langjährigen Partner verrät die 31-Jährige: "Adrian und ich haben beide gesagt, dass wir heiraten und Kinder wollen." Ein wenig gedulden müsse sich der Musikproduzent aber noch: "Die nächsten vier Jahre werde ich mich auf meine Musik fokussieren, weil mir das sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt Kinder bekäme, könnte ich mich nicht voll auf meinen Beruf konzentrieren, und ich bin noch nicht da, wo ich hinmöchte", so Joelina Drews. "Also, Kinder gerne ab 35."