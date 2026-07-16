In ihrem gemeinsamen Podcast haben Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry über den Alltag als Kind mit einem berühmten Vater gesprochen. Dabei erinnerte sich Joelina an zwei Anekdoten zurück, bei denen ihr Vater Jürgen Drews richtig aus der Haut fuhr.

"Wie sieht der Alltag mit einem berühmten Vater aus?" - Diese Frage haben sich Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry in der neuen Episode ihres Podcasts "Drews Cordalis Petry - Kids Club" gestellt. Joelina Drews berichtete dabei von zwei Erlebnissen, bei denen sie ihren Vater ungewohnt aufgebracht erlebt habe.

Zuvor merkte Achim Petry noch an, er habe Joelinas Vater Jürgen "immer als herzlichen Menschen empfunden". Die 30-Jährige stimmte zu: "Ich hab meinen Vater selbst noch nie ausrasten sehen", schob dann aber hinterher: "Doch ein einziges Mal!" So sei ihr Vater Jürgen Drews einst bei einem Auftritt auf der Bühne mit Eiern beschmissen worden. Joelina erinnerte sich: "Dann hat er sich den Typen wirklich gepackt!"

Ein zweiter Vorfall habe sich laut Joelina auf Mallorca ereignet. Damals habe Jürgen Drews Familienhündin Fienchen frei herumlaufen lassen. Offenbar ganz zum Unmut eines Passanten. Der fremde Mann habe die Dackeldame gepackt, hochgehoben und mit einer Schaufel bedroht. Joelina dachte nun zurück: "Der Typ wollte gerade unseren Hund mit der Schaufel erschlagen!"

Joelina Drews spricht über Kindheit mit Vater Jürgen Drews

Ihr Vater sei daraufhin wutentbrannt zu dem Unbekannten gesprintet: "Der hat den an einer Hand hochgenommen. So habe ich meinen Vater noch nie vorher gesehen - und der hat den angeschrien!", erzählte Joelina. Normalerweise sei ihr Vater jedoch eine sehr ruhige Natur. Er habe immer Respekt und Haltung gezeigt, betonte Drews: "Das weiß ich an ihm sehr zu schätzen."

Die heute 30-Jährige erklärte, sie schaue auch heute noch gerne auf ihre Schul- und Kindergartenzeit zurück. Ein Tag blieb ihr dabei ganz besonders in Erinnerung: "Da ist Papa mit in den Kindergarten gekommen, mit seinem Mantel, seiner Krone und seiner Gitarre und dann hat er für uns 'Kornfeld' und 'König von Mallorca' und alles Mögliche geschmettert." Joelina sei "ganz, ganz stolz drauf" gewesen.