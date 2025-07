Jürgen Drews erhält Bayerischen Verdienstorden von Markus Söder

Jürgen Drews wird eine besondere Ehre zuteil: Der Schlagersänger wurde von Markus Söder mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Bayerns Ministerpräsident würdigte ihn als "Vorbild an sozialer Verantwortung und Lebensfreude".

Am Mittwoch wurde Schlager-Ikone Jürgen Drews (80) in der Münchner Residenz mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt. Ministerpräsident Markus Söder (58) persönlich überreichte dem "König von Mallorca" die prestigeträchtige Auszeichnung - eine der höchsten Ehrungen, die der Freistaat zu vergeben hat.

Der Bayerische Verdienstorden wurde Drews nicht nur für seine musikalischen Verdienste, sondern vor allem für sein soziales Engagement verliehen, insbesondere für seine Arbeit mit der Stiftung LebensBlicke für Darmkrebsvorsorge. Damit zeige er ein großes Herz für seine Mitmenschen.

Große Ehre für den Neu-Bayern

Zur Verleihung erschien Drews standesgemäß in einer weißen Lederhose und mit Trachtenweste. Erst im vergangenen Jahr waren er und seine Frau Ramona (51) aus Norddeutschland nach München gezogen. "Was für eine Ehre! Ich freue mich riesig auf diesen besonderen Tag und bin dankbar für all die Jahre, die ich das tun durfte, was ich liebe - und dass das auch noch gesehen und gewürdigt wird", hatte Drews geschrieben.

Im dazugehörigen Video zeigte er sich sprachlos über die Ehrung. "Ich finde das toll, dass der bayerische Ministerpräsident mir den Bayerischen Verdienstorden gibt - als Norddeutscher, der in Berlin geboren ist", scherzte er.

Jürgen Drews ist Teil vom "exklusiven Club"

Zusammen mit Drews erhielten 62 weitere Persönlichkeiten die Urkunde - darunter Schlager-Kollege Michael Holm, die berühmten Kessler-Zwillinge und Radiolegende Fritz Egner. Aus dem Sportbereich wurden die Fußballtrainer Hermann Gerland und Felix Magath, Fußballlegende Franz "Bulle" Roth sowie TV-Kommentator Marcel Reif geehrt. Die weitere Bandbreite der Ausgezeichneten reichte von Ehrenamtlichen über Pflegekräfte und Journalisten bis hin zu Gastronomen.

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 verliehen. Nur maximal 2.000 lebende Personen dürfen gleichzeitig Träger dieser Ehrung sein. "Das ist ein ganz exklusiver Club", schrieb Markus Söder zu . "Den Orden gibt es nicht zu kaufen und nicht zu erben - man muss ihn sich verdienen." Nicht alle Verdienstträger stünden im Rampenlicht, "aber sie alle sind Vorbilder und Mutmacher. Sie verkörpern in besonderer Weise, was Bayern ausmacht."

