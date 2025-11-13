Judith Williams ist stark und mächtig – doch sie wirkt verzweifelt, wenn es um Fake-Auftritte im Internet geht. Die TV-Unternehmerin und "Höhle der Löwen"-Investorin beklagt eine große Gefahr...

Judith Williams erkennt: Sie ist machtlos. Was hat es damit auf sich?

Die TV-Unternehmerin, die mit ihrem Mann und mehreren Kindern in München wohnt, bewies schon oft in ihrem Leben Ehrgeiz und Stärke. Aus eigener Kraft etablierte sich Judith Williams (54) als erfolgreiche Geschäftsfrau – der breiten Öffentlichkeit wurde sie spätestens durch ihr Mitwirken in der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannt. "Wo ein Wille, da ein Weg", schien stets ihr Credo zu sein. Jetzt kommt die 54-Jährige an ihre Grenzen. Die Münchnerin beklagt eine große Gefahr, gegen die sie machtlos ist.

TV-Unternehmerin Judith Williams erkennt Gefahr: "Immer mehr Fake-Profile"

"Immer mehr Fake-Profile tauchen im Netz auf, und viele davon nutzen mein Gesicht", so Judith Williams in einem aktuellen Instagram-Posting. "Leider kann ich rechtlich kaum etwas dagegen tun." Die 54-Jährige spielt auf Social-Media-Accounts an, die – ohne Williams' Einwilligung – Gesicht und ihren Namen nutzen, um für allerlei Produkte zu werben.

Judith Williams gesteht: "Kann juristisch nichts tun"

Mit einem Video wendet sich Judith Williams direkt an ihre Fans: "Bist auch du schon mal auf ein Fake-Profil reingefallen, oder hast gar dort was bestellt? Dann kläre ich dich auf: [...] Es gibt so viele Profile, die mein Gesicht verwenden, und ich kann juristisch überhaupt gar nichts tun. Deshalb ist es mir wichtig, klarzustellen: Ich habe nicht bei diesen Fake-Produkten investiert."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Das Urteil der Münchner Unternehmerin fällt eindeutig aus: "Man kommt [an die Faker, d. R.] nicht ran." Williams sei machtlos.

Judith Williams: Darum werben Fake-Profile mit ihrem Gesicht

Der Grund dafür, warum viele Fake-Profile mit dem Gesicht von Judith Williams werben, ist offensichtlich. Die 54-Jährige gilt – nicht zuletzt durch ihren bekannten Status als Unternehmerin und ihre TV-Präsenz – als beliebte Markenbotschafterin. Wenn man als Social-Media-Nutzer sieht, dass Williams – wenn auch nur vermeintlich – für ein bestimmtes Produkt wirbt, steigt durchaus die Möglichkeit, dass man sich davon beeinflussen lässt. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass man sich dadurch zum Kauf des jeweiligen Produkts verleiten lässt.

Judith Williams (r.) und ihre TV-Kollegin Janna Ensthaler bei "Die Höhle der Löwen". © RTL/Bernd-Michael Maurer

Nicht nur Judith Williams: Auch Felix Neureuther und Ehefrau erkennen Social-Media-Gefahren

Das Werben für Produkte mit Fake-Profilen kann als Gefahr erachtet werden. Welche Risiken soziale Medien bergen, wissen auch Felix Neureuther (41) und seine Frau Miriam (35). Die Ex-Skistars stellten vor Kurzem klar, dass sie sich deshalb um ihre Kinder sorgen. Die AZ sprach darüber mit einer Expertin.