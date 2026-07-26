Judith Rakers verkauft Mega-Grundstück: Wer die neue Eigentümerin ist

Sie geht "mit ganz schwerem Herzen", hat aber die besten Nachfolger gefunden, die sie sich vorstellen kann: Judith Rakers nimmt Abschied von ihrer "kleinen Farm".

Judith Rakers (50) hat Abschied von ihrem ehemaligen Zuhause genommen ihre Nachfolgerin vorgestellt. Dort schreibt die Moderatorin: "Die kleine Farm ist übergeben ... an die tollsten Nachfolger, die ich mir vorstellen kann."

Anschließend verrät Rakers mit einem roten Herz-Emoji, dass es sich dabei um ihre Moderationskollegin Lisa Kestel (40) handelt, die mit ihrer Familie und "mit ganz vielen Tieren" einzieht: "Welchen mit Flausch und welchen mit Federn... und alle werden auf der kleinen Farm ihr neues Paradies finden...mach's gut kleine Farm", fügt die 50-Jährige hinzu.

"Ich bin trotzdem traurig"

Auch einen Clip teilt Rakers, der die Schlüsselübergabe zeigt. Es sei so weit, sagt die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin darin auf dem Balkon stehend und hält die Schlüssel in die Kamera: "Ich übergebe die kleine Farm." Dann schaut sie nach unten, fragt: "Bist du bereit?" und wirft den Schlüsselbund runter. Dort ist Kestel zu sehen, die sich mit Luftsprüngen über ihr neues Zuhause freut. "Sie ist in guten Händen bei dir", meint Rakers in ihre Richtung und fügt an ihre 434.000 Follower gerichtet hinzu: "Ich bin trotzdem traurig."

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Die Ex-Nachrichtensprecherin war zuvor mit all ihren Tieren von ihrer "Farm" nahe Hamburg nach Rügen gezogen. Eindrücke ihrer Arbeit als Homefarmerin teilt Rakers regelmäßig auf Instagram.

Der Abschied von ihrem ehemaligen Haus fiel ihr nun allerdings nicht leicht. vor der Übergabe, es sei ein "schwieriger Tag" für sie. "Ich habe in den letzten Tagen ganz viel ausgeräumt und geputzt und gemacht." Das habe sie nicht auf Instagram geteilt, weil es emotional für sie schwierig sei: "Ihr wisst, wie sehr ich die kleine Farm in Hamburg liebe." Dieses Haus müsse aber einfach belebt werden. "Hier müssen Menschen wohnen, die sich kümmern", erklärte sie. Sie gehe "mit ganz schwerem Herzen", habe aber die besten Nachfolger für ihre "kleine Farm" gefunden, die man sich vorstellen könne.