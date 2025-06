Jubiläum für Harrison Ford & Calista Flockhart: Das ist ihr Geheimnis

Seit 15 Jahren sind Harrison Ford und Calista Flockhart glücklich verheiratet, seit über 20 Jahren sind die beiden Schauspieler liiert. Das ist die Geschichte ihrer Liebe.

Harrison Ford (82) kennt das Geheimnis einer lang andauernden Ehe: "Nicht reden. Nicken Sie mit dem Kopf", scherzte der Schauspieler einst in einem Interview mit dem Magazin "Parade". Der 82-Jährige muss es wissen, mit seiner Kollegin Calista Flockhart (60) ist er seit mehr als 20 Jahren liiert, und seit genau 15 Jahren verheiratet.

Zwischen dem "Indiana Jones"-Star und der "Ally McBeal"-Darstellerin liegen auf dem Papier 22 Jahre, der Altersunterschied habe in der Beziehung aber nie eine Rolle gespielt, versicherte Flockhart 2017 in einem Interview mit "Closer Weekly": "Die Wahrheit ist, dass ich mich manchmal sehr viel älter fühle als Harrison", sagte sie damals und verriet zudem über ihr Liebesglück: "Harrison und ich lachen viel, und Humor ist alles für mich." Ein weiteres Geheimnis ihrer langen Ehe könnte auch sein, dass sie Hollywood immer wieder den Rücken kehren. Ford und Flockhart verbringen viel Zeit auf ihrer Ranch in Wyoming, wenn gerade keine Dreharbeiten anstehen.

Sie lernten sich 2002 kennen und lieben

Die Liebesgeschichte von Harrison Ford und Calista Flockhart begann 2002, als sie sich bei den Golden Globes kennenlernten. "Ich war 60, als ich mich in Calista verliebte", sagte der Schauspieler 2009 in einem "Hello"-Interview. Er fügte hinzu: "Was mich am meisten überrascht hat, war, dass ich immer noch in der Lage war, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen und eine ernsthafte Verpflichtung einzugehen."

Bei einer der ersten Verabredungen der beiden war auch James Marsden (51), Flockharts damaliger Co-Star aus "Ally McBeal", zugegen. "Ich bin der Bote einer wunderbaren, langen Beziehung, das ist mein Verdienst", scherzte Marsden später.

Bei der Premiere des Films "K-19 - Showdown in der Tiefe" im September 2002 zeigten sich Ford und Flockhart dann gemeinsam auf dem roten Teppich. Bis zum nächsten Schritt, ihrer Verlobung, dauerte es aber noch etliche Jahre. Am Valentinstag 2009 hielt Ford schließlich um die Hand seiner Partnerin an. Die Hochzeit fand am 15. Juni 2010 in Santa Fe statt. Der Hollywoodstar hielt sich zu dieser Zeit für die Dreharbeiten zu seinem Film "Cowboys & Aliens" in New Mexico auf. Die Hochzeit fand US-Medienberichten zufolge in der offiziellen Residenz des Gouverneurs von New Mexico statt, nicht weit von Harrison Fords Drehort entfernt.

Laut "People"-Magazin wurde die Trauung vom damaligen Gouverneur Bill Richardson (1947-2023) vollzogen, der ein Freund des Paares war. Über die Trauung gibt es ansonsten keine Details, Ford und Flockhart halten ihre Beziehung von jeher aus der Öffentlichkeit raus. Mit dabei war aber vermutlich Flockharts Sohn Liam, der damals neun Jahre alt war. Ihn hatte die Schauspielerin im Jahr 2001 adoptiert, bevor sie Harrison Ford kennenlernte. Im Gegensatz zu ihrem heutigen Ehemann war sie zuvor nicht verheiratet.

Harrison Ford ist zum dritten Mal verheiratet

Für Harrison Ford ist es die dritte Ehe. Der Star war zuvor zwischen 1964 und 1979 mit Mary Marquardt verheiratet, mit der er seine beiden ältesten Söhne hat: Chefkoch Benjamin Ford (58) und Geschäftsmann Willard Ford (56). 1983 heiratete der "Star Wars"-Held Melissa Mathison, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat: Schauspielerin Georgia Ford (34) und Musiker Malcolm Ford (37). Mathison und Ford trennten sich im Jahr 2000. Die Drehbuchautorin verstarb 2015 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Obwohl Harrison Ford seine Beziehung mit Calista Flockhart aus dem Rampenlicht fernhält, tauchen die beiden immer mal wieder gemeinsam auf einem roten Teppich auf. Zum Beispiel bei der Premiere von Fords Film "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" bei den Filmfestspielen von Cannes im Jahr 2023. Der Schauspieler sagte damals: "Mein Leben wurde durch meine reizende Frau ermöglicht, die meine Leidenschaften und Träume unterstützt hat, und dafür bin ich dankbar." Nach einer Liebeserklärung fuhr er fort: "Du hast meinem Leben Sinn und Zweck gegeben und dafür bin ich dankbar, sehr dankbar."