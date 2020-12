Josh Brolin ist erneut Vater geworden

Baby Nummer vier für Hollywood-Star Josh Brolin: Seine Ehefrau Kathryn brachte das zweite gemeinsame Kind zur Welt. Auch den Namen verriet das Paar.

Josh Brolin (52, ) feiert die Geburt seines viertes Kindes. Seine Ehefrau Kathryn (33) brachte das zweite gemeinsame Kind zur Welt, es ist ein Mädchen. "Chapel Grace Brolin. Geboren am 25.12.20 um 18:20 Uhr. Unser kleiner Weihnachtsabend-Engel", zu einem Bild des schlafenden Babys.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

: "Überall, wo wir hingereist sind, fanden Kathryn und ich großen Trost in Kapellen." Und er fügte hinzu: "Nicht dass wir besonders religiös wären", aber ein "göttliches Gefühl" sei in ihr Leben gekommen, und Kapellen seien immer "Heiligtümer" gewesen, in denen sie sich bedanken konnten. Chapel Grace sei "eine Manifestation dieses himmlischen Gefühls", so der Schauspieler.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Brolin ist nun vierfacher Vater

Josh Brolin und das Model Kathryn Boyd heirateten im September 2016, sie sind bereits Eltern einer zweijährigen Tochter namens Westlyn Reign. Der Hollywood-Star hat zudem zwei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Alice Adair: Tochter Eden (26) und Sohn Trevor (32).