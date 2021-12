Jonah Hill und seine Freundin im Partnerlook auf dem roten Teppich

Offizieller geht es nicht: Jonah Hill und seine Freundin Sarah Brady zeigen sich nicht nur gemeinsam auf dem roten Teppich, sondern auch noch im identischen Outfit. Abgestimmt haben sich die beiden von Kopf bis Fuß...

Jonah Hill und seine Freundin Sarah Brady auf der "Don't Look Up"-Premiere in New York City.

Jonah Hill (37) und seine Freundin Sarah Brady (25) haben sich am Sonntagabend (5. Dezember) zusammen auf der Premiere des Netflix-Films "Don't Look Up" gezeigt. Das Paar erschien dabei in identischen Outfits. Die beiden präsentierten babyblaue Anzüge mit goldenen Knöpfen und verzichteten dabei unter den Jacken offenbar auf weitere Kleidungsstücke... Das Paar wählte sogar gleiche Schuhe in Form von türkisfarbenen Loafer.

Unterschieden haben sich die Outfits des Schauspielers und seiner Begleiterin nur durch die Accessoires. Die beiden wählten unterschiedliche Broschen. Außerdem entschied sich Jonah Hill für eine Statement-Kette, während Sarah Brady auf weniger auffälligen Schmuck setzte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Film ab Heiligabend zu sehen

Jonah Hill ist Teil des Casts von "Don't Look Up". Der Film mit Starbesetzung handelt von zwei Astronauten (Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio), die versuchen, die Menschheit vor einem Kometen zu warnen. Die Präsidentin (Meryl Streep) und ihr Sohn (Jonah Hill) scheinen die Lage allerdings nicht ernst zu nehmen. Der Film wird ab dem 24. Dezember bei Netflix zu sehen sein.

Nach gescheiterter Verlobung neue Liebe gefunden

Mit Sarah Brady hat Jonah Hill ein neues Liebesglück gefunden. Er hatte sich 2019 mit Gianna Santos (32) verlobt, etwas mehr als ein Jahr später folgte dann die Trennung. Auf erstmals vor drei Monaten offiziell gemacht. Laut Sarah Bradys Webseite ist sie Surferin, Aktivistin und Fotografin. Sie zeigt sich immer wieder an der Seite von Jonah Hill und machte ihre Beziehung sogar schon vor ihm im August dieses Jahres auf Instagram offiziell.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert