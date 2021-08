Jonah Hill überrascht mit Surfer-Look und besonderer Botschaft

Jonah Hill arbeitet weiter an seinem neuen Look. Die Verwandlung zum braungebrannten, blonden Surferboy scheint abgeschlossen, wie der Star nun auf Instagram zeigt. Weit wichtiger ist aber seine Botschaft, die buchstäblich unter die Haut geht.

Braungebrannt, blonde Mähne und beeindruckender Bart: Nein, das ist nicht etwa Matthew McConaughey (51), der da in waschechter Surferboy-Optik auf Instagram grüßt, sondern dessen "The Wolf of Wall Street"-Kollege Jonah Hill (37). Der Star, der vornehmlich durch Komödien berühmt wurde, fühlt sich nach seiner Typveränderung pudelwohl in seiner Haut. , sondern auch das brandneue Tattoo, das er ebenfalls mit der Welt teilt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Tätowierung ist vom Logo einer US-amerikanischen Marke für Wassersportbekleidung inspiriert, statt des Firmennamens Body Glove steht auf Hills Schulterblatt "Body Love" geschrieben. Seit Jahren setzt sich der Schauspieler, dem zu Beginn seiner Karriere zumeist die Rolle des pummeligen Tollpatsches anhaftete, für Body Positivity ein.

"Ihr seid perfekt"

Seit seiner Kindheit, , sei er für seinen Körper verspottet worden. Nachdem er seinen Durchbruch feiern konnte, habe sich die Presse wegen seines Aussehens auf ihn eingeschossen. "Ich glaube, dass ich im Pool bis Mitte 30 nie mein Shirt ausgezogen habe, noch nicht einmal vor meiner Familie und meinen Freunden", schrieb er im Februar dieses Jahres. Damals hatten ihn Paparazzi oben ohne beim Surfen abgelichtet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Seine wichtige Botschaft: "Ich bin 37 und endlich liebe und akzeptiere ich mich." Sein Post sei "für alle Kinder, die im Pool ihr T-Shirt nicht ausziehen. Habt Spaß. Ihr seid wundervoll und großartig und perfekt."