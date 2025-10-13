Jolina Drews über Bühnen-Comeback für Papa Jürgen: "Davon machen wir es abhängig" 

Eigentlich hat Jürgen Drews sich von seiner Live-Karriere verabschiedet. Nun verrät Tochter Joelina der AZ, dass neue Musik der Schlager-Ikone bereits in den Startlöchern steht. Und wie schauts mit einem Comeback auf der Bühne aus? Das ist wohl nicht komplett ausgeschlossen. Was steckt dahinter?

Dass Jürgen Drews an der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Schlagerstar selbst und seine Familie – Ehefrau Ramona, Tochter Joelina und Schwiegersohn in spe Adrian Louis – gehen mit der Situation offen um. 2023 zog er sich deshalb nach einem letzten großen Auftritt von der Bühne zurück.

Dennoch fragen sich zahlreiche Fans: Wie stehen die Chancen auf ein Comeback? Ist das aus gesundheitlichen Gründen überhaupt möglich? Die AZ hat darüber mit Joelina Drews gesprochen.

Neues Album von Jürgen Drews: Tochter Joelina freut sich

Trotz seines Ruhestands scheint Jürgen Drews noch viel Spaß zu haben, wenn er auf der Bühne steht. Zu Heidi Klums "HeidiFest" machte er kurz vor dem Oktoberfest eine Ausnahme und sang gemeinsam mit dem Topmodel seinen Hit "Ein Bett im Kornfeld". Auch auf der Wiesn zeigte er sich ausgelassen, feierte am Eröffnungstag mit Florian Silbereisen und seiner Familie.

Beim Oktoberfest hat Familie Drews mit Florian Silbereisen gefeiert. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Auch wenn der Schlagerstar sich von der Bühne verabschiedet hat und öffentliche Auftritte inzwischen rar sind, arbeitet er nach wie vor an seiner Musik. Am 31. Oktober erscheint mit "80 Jahre König von Mallorca" ein Best-of-Album. "Vielleicht ist da auch der ein oder andere Song mit mir drauf – auch ein komplett neuer, den wir geschrieben haben", schwärmt Joelina Drews im Gespräch mit der AZ.

Bühnen-Comeback für Jürgen Drews: So stehen die Chancen

Wird Jürgen Drews auch gemeinsam mit seiner Tochter die neuen Songs live präsentieren? Gibt es vielleicht Ausnahme-Auftritte bei bekannten Schlager-Kollegen im TV? "Das kann ich jetzt noch nicht konkret sagen, aber sag niemals nie", betont Joelina Drews. Doch unter bestimmten Umständen könnte sich die Familie ein kleines Bühnen-Comeback vorstellen, wie sie der AZ erklärt: "Es kommt natürlich immer auf seinen Zustand an, wie er gerade drauf ist – davon machen wir es abhängig. Wir achten sehr darauf. Er muss auch selbst sagen: 'Da habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt.'"

Jürgen Drews leidet an Nervenkrankheit: "Gibt Tage, da schläft er mehr als sonst"

Die Nervenerkrankung Polyneuropathie erschwert es Jürgen Drews, Auftritte wie früher zu absolvieren. Symptome wie Muskelschwäche und Taubheitsgefühl in den Extremitäten sind auf der Bühne nur schwer zu kontrollieren. Doch der Schlagerstar lebt sein Leben weiter wie gewohnt – nur eben im Ruhestand. Der AZ gibt Tochter Joelina Einblicke in den Familienalltag: "Es gibt Tage, da ist er richtig fit und hat viel Energie. Dann gibt es aber auch Tage, da schläft er mehr als sonst." Doch sie sieht dabei nicht nur die Krankheit als Auslöser. "Das bringt aber auch das Alter mit sich, aber natürlich auch die Polyneuropathie. Da nehmen wir entsprechend Rücksicht, aber es geht ihm gut."

Warum hat sich Familie von Jürgen Drews dazu entschieden, mit dem Thema derart öffentlich umzugehen? Dazu sagt Joelina Drews offen der AZ: "Es bringt ja nichts, wenn man das versteckt oder verschweigt – man sieht es immerhin. Das Beste ist, damit offen umzugehen." Das Wichtigste sei, dass es ihrem Promi-Vater damit gut geht. "Mein Papa hat viel Spaß in seinem Leben, möchte auch daran teilnehmen und nicht vor dem Fernseher hocken. Wir gucken, dass wir ihn so oft wie möglich einbinden." Und mal abwarten, vielleicht gibt es nach Veröffentlichung des neuen Albums auch einen kleinen Überraschungsauftritt in der ein oder anderen Schlager-TV-Show.