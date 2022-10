Joko und Klaas übergeben ihre Instagram-Accounts an Aktivistinnen aus dem Iran – für immer!

Die beiden Entertainer haben sich 15 Minuten Sendezeit auf ihrem Sender Prosieben erspielt, um damit auf die Situaton im Iran aufmerksam zu machen. Und gehen noch einen Schritt weiter:

Immer wieder sorgen die beiden Moderatoren Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf auf ihrem Sender für Furore: Wenn sie sich nämlich in ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten zur besten Sendezeit erspielen und so gestalten können, wie sie es wollen.

Am Mittwoch, 26. Oktober nutzten sie die 15 Minuten Sendezeit um 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit, um auf die Lage im Iran aufmerksam zu machen: "Seit Wochen protestieren Iranerinnen und Iraner gegen das brutale Regime der Islamischen Republik, gegen die systematische Unterdrückung von Frauen und die Kopftuchpflicht. Sie protestieren und riskieren ihr Leben für ihre Freiheit", so Joko und Klaas.

Joko und Klaas geben Instagram-Accounts an iranische Aktivistinnen

Die beiden gehen aber noch einen Schritt weiter, wie der Sender am Donnerstagabend auf Twitter bekanntgab:

Wer dahinter einen Marketing-Gag vermutet, wird schnell eines besseren belehrt: Sowohl auf Jokos als auch auf Klaas' Instagram-Account (beide zusammen mit rund 2 Millionen Followern) sind nämlich nur noch zwei Posts sichtbar:

Die iranische Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi bespielt den Instagram-Account von Joko Winterscheid, Sarah Ramani jenen von Klaas Heufer-Umlauf. Und das, so die Ankündigung des Senders, "für immer".