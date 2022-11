Johnny Depp und die Anwältinnen: Ist er wieder Single?

Johnny Depp wurde zuletzt nachgesagt, dass er eine seiner ehemaligen Anwältinnen daten soll. Mittlerweile soll der Hollywood-Star aber wieder Single sein. Die Beziehung war ohnehin angeblich "nichts Ernstes".

In den vergangenen Monaten gab es einige Gerüchte über das Liebesleben von Johnny Depp (59). Nach dem US-Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) wurde etwa spekuliert, dass der Schauspieler eine Anwältin daten soll, die bei einem Verleumdungsfall in Großbritannien im Jahr 2020 in seinem juristischen Team war. Nun soll der Star wieder Single sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Im September habe eine , dass Depp mit der britischen Juristin zusammen sei, es sich aber um "nichts Ernstes" handle. hatte damals berichtet, dass sich die beiden daten würden, Depp sich aber angeblich aktuell keine feste Beziehung wünsche. , dass die beiden getrennte Wege gehen.

Depp hat sich unterdessen bisher nicht zu den Berichten geäußert. Es war zudem nicht das erste Mal, dass dem Star eine Beziehung mit einer seiner Anwältinnen nachgesagt wurde.

Gerüchte um eine weitere Anwältin

Depp hatte in England ein Boulevardblatt verklagt, die Klage wurde damals aber abgewiesen. Anschließend führte der Hollywood-Star in Virginia einen Verleumdungsprozess gegen Heard. Im Rahmen des zweiten Gerichtsverfahrens hatte es auch Spekulationen über eine mögliche Beziehung Depps mit Camille Vasquez (38) gegeben, die sich im US-Team des Schauspielers befand.

Vasquez hatte die Gerüchte um eine angebliche Liebesbeziehung mit Depp aber dementiert. "Es ist auch ein unethischer Vorwurf. Das ist sexistisch", . Es sei "bedauerlich und enttäuschend", aber gleichzeitig sei es abzusehen gewesen, meinte die Anwältin weiter: "Ich kann nicht sagen, dass ich sehr überrascht war." Vasquez habe einen Freund und sei "sehr glücklich in meiner Beziehung".