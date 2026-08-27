Johnny Depp und Alice Cooper: In Bayern beim Italiener gesichtet
Diesen Besuch werden die Betreiber wohl nicht so schnell vergessen: Am Montagabend haben die beiden Weltstars Johnny Depp (63) und Alice Cooper (78) das italienische Restaurant L‘Amore da Massimo in Nürnberg besucht – und offenbar eine gute Zeit gehabt.
Ein Instagram-Video, das das Restaurant teilte, zeigt, wie Schauspieler Depp gemütlich Rotwein trinkt und er mit Rockmusiker Cooper Betreiber Massimo Awwad dabei zusieht, wie der etwas in einem Parmesanlaib flambiert.
"Unglaublich authentisch"
"Wenn Hollywood auf italienische Leidenschaft trifft", schreibt das Restaurant dazu. Und weiter: "Vielen lieben Dank für diesen unvergesslichen Besuch".
Ein Mitarbeiter teilte ein Foto mit Depp und schrieb, man habe ihm einen Barolo aus dem Jahr 1998 geöffnet. Er beschreibt Depp als "unglaublich authentisch, bodenständig" und als eine Person, mit der man gut reden kann.
Hintergrund des Besuchs der beiden Stars in Nürnberg war das Konzert der Rock-Supergroup "Hollywood Vampires" am Dienstagabend.
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