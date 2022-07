Johnny Depp genießt eine Auszeit in Schweden

Johnny Depp befindet sich gerade in Schweden. In Stockholm machte der Schauspieler eine Bootstour und teilte ein lässiges Foto auf seinem Instagram-Account.

Johnny Depp (59) genießt eine "kleine Pause in Stockholm". Der Schauspieler und Musiker einen Schnappschuss, auf dem er selbst auf einem kleinen Boot zu sehen ist. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt ihn beim Rauchen einer Zigarette. Lässig lehnt er sich darin an die Reling des Bootes, während er in die Ferne blickt. Wie aus der Bildbeschreibung zu entnehmen ist, entstand das Foto "zwischen Shows". Der Frontmann der Band Hollywood Vampires ist derzeit auf Europatour.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach wenigen Stunden erreichte der Post bereits über 2,4 Millionen Likes. Topmodel Naomi Campbell (52) kommentierte den Beitrag sogar mit mehreren Herz-Emojis.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Johnny Depp kehrt nicht zu "Fluch der Karibik" zurück

Depps Auszeit in Schweden kommt nur wenige Tage nachdem ein Sprecher des Stars die Comeback-Gerüchte zu "Fluch der Karibik" . Zuvor hatte behauptet, Walt Disney würde dem 59-Jährigen 301 Millionen US-Dollar für einen weiteren Film des Franchise anbieten.

Disney soll aktuell angeblich an einer Fortsetzung der "Fluch der Karibik"-Reihe mit Margot Robbie (32) in der Hauptrolle arbeiten.