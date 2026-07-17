"Johnny" & Co.: Was aus den "Eis am Stiel"-Stars wurde

Drei Jugendliche machen im Israel der 50er-Jahre ihre ersten Erfahrungen mit dem Leben und der Liebe: Die "Eis am Stiel"-Filmreihe war in Deutschland ein riesiger Publikumserfolg und machte die Hauptdarsteller zu Stars. Doch was machen sie heute?

teleschau | 17. Juli 2026 - 09:44 Uhr

Scotia 15 Sie waren die Gesichter einer der erfolgreichsten Komödienreihen der 70er- und 80er-Jahre: Die Stars aus "Eis am Stiel" wurden über Nacht berühmt. Was machen sie heute? Scotia 15 Zachi Noy sorgte als Johnny für die komischen Höhepunkte der "Eis am Stiel"-Filme. Andreas Rentz/Getty Images for Constantin Film 15 Nach den "Eis am Stiel"-Filmen konnte Zachi Noy höchstens kleine Gastrollen (etwa in "Manta Manta - Zwoter Teil") ergattern. Scotia 15 Jonathan Sagall verkörperte den selbstbewussten Anführer der "Eis am Stiel"-Clique. Sean Gallup/Getty Images 15 Jonathan Sagall spielte 1983 in "Nagu'a" unter der Regie seines Lebensgefährten Amos Guttman einen schwulen Regisseur in der Krise. Auch in Steven Spielbergs Meisterwerk "Schindlers Liste" übernahm er eine kleine Rolle. Scotia 15 Yiftach Katzur (Mitte) spielte in allen Filmen den schüchternen und romantischen Benny. ARD Degeto 15 Nach dem Ende der Filmreihe war Yiftach Katzur (links, mit Zachi Noy) noch in israelischen Produktionen zu sehen, zog sich aber bald weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück. Scotia 15 Victor (Avi Hadash, links) ist ein Mitschüler der drei Hauptfiguren. Seine größte "Leistung" ist der Sieg bei einem pubertären "Längenvergleich". טוסברהינדי, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons 15 Avi Hadash war seit den 1990er-Jahren als Synchronsprecher für Zeichentrickfilme und Animationsfilme tätig, etwa bei "Toy Story 2", "Peter Pan" oder "Digimon". Scotia 15 Ab Teil drei der "Eis am Stiel"-Reihe waren bei den israelisch-deutschen Co-Produktionen auch deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen. Eine von ihnen: Christine Zierl, damals bekannt unter ihrem Künstlernamen Dolly Dollar. Hannes Magerstaedt/Getty Images 15 Christine Zierl schaffte auch den Sprung ins ernsthafte Fach ("Tatort", "Alarm für Cobra 11"). Seit einigen Jahren arbeitet sie als Bankangestellte und erklärte jüngst, dass sie eventuell nach China auswandern wolle. Scotia 15 Sibylle Rauch spielte ab 1980 in mehr als 20 Filmen mit, ihre größte Rolle hatte sie in den "Eis am Stiel"-Filmen. MG RTL D / Arya Shirazi 15 1987 wechselte Rauch in die Erwachsenenfilm-Branche und wirkte in über 20 Produktionen mit. Seit Ende der 1990er Jahre arbeitete sie zeitweise im Rotlichtmilieu. 2019 nahm sie an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (Bild) teil. IMAGO / teutopress 15 Auch sie durfte in drei Filmen den "Eis am Stiel"-Jungs den Kopf verdrehen: Bea Fiedler wurde 1977 als Playmate des Monats im deutschen "Playboy" bekannt. RTL 15 In den 1990er-Jahren zog sich Fiedler weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück, sie arbeitete unter anderem in der Gastronomie und betrieb ein Nachtlokal auf Ibiza. 2021 nahm Fiedler an "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (Bild) teil.

Sie waren die Gesichter einer der erfolgreichsten Komödienreihen der 70er- und 80er-Jahre, die RTLZWEI am Sonntag, 19. Juli ab 20.15 Uhr wiederholt: Die Stars aus "Eis am Stiel" wurden über Nacht berühmt. Doch was wurde aus Benny, Momo und Johnny? Wir zeigen, wie ihre Karrieren nach der Kultfilmreihe weitergingen - zwischen Filmset, Theaterbühne und Reality-TV. Zachi Noy als Johnny Er war nicht unbedingt immer der Mittelpunkt der Party: Zachi Noy sorgte in der Rolle des Johnny als gutmütiger, etwas einfältiger Freund mit Missverständnissen und ungeschickten Aktionen für viele der komischen Höhepunkte der "Eis am Stiel"-Filme. "Ich wünsche mir so sehr, dass am Ende in meiner Lebensbilanz nicht nur der dicke Johnny aus "Eis am Stiel" übrig bleibt", sagt Zachi Noy in der Dokumentation "Eskimo Limon. Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern". Ob das klappt? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Noy konnte höchstens kleine Gastrollen (etwa in "Manta Manta - Zwoter Teil") ergattern und sorgte bei "Promi Big Brother" 2017 für einen Aufreger, als er in die Dusche urinierte. 2024 erschien seine Biografie "Ich hasse Eis am Stiel: Shalom du pralles Leben!". Was aus den "Eis am Stiel"-Stars wurde, erfahren Sie oben in der Fotostrecke.