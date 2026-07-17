"Johnny" & Co.: Was aus den "Eis am Stiel"-Stars wurde
Sie waren die Gesichter einer der erfolgreichsten Komödienreihen der 70er- und 80er-Jahre, die RTLZWEI am Sonntag, 19. Juli ab 20.15 Uhr wiederholt: Die Stars aus "Eis am Stiel" wurden über Nacht berühmt. Doch was wurde aus Benny, Momo und Johnny? Wir zeigen, wie ihre Karrieren nach der Kultfilmreihe weitergingen - zwischen Filmset, Theaterbühne und Reality-TV.
Zachi Noy als Johnny
Er war nicht unbedingt immer der Mittelpunkt der Party: Zachi Noy sorgte in der Rolle des Johnny als gutmütiger, etwas einfältiger Freund mit Missverständnissen und ungeschickten Aktionen für viele der komischen Höhepunkte der "Eis am Stiel"-Filme.
"Ich wünsche mir so sehr, dass am Ende in meiner Lebensbilanz nicht nur der dicke Johnny aus "Eis am Stiel" übrig bleibt", sagt Zachi Noy in der Dokumentation "Eskimo Limon. Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern". Ob das klappt?
Noy konnte höchstens kleine Gastrollen (etwa in "Manta Manta - Zwoter Teil") ergattern und sorgte bei "Promi Big Brother" 2017 für einen Aufreger, als er in die Dusche urinierte. 2024 erschien seine Biografie "Ich hasse Eis am Stiel: Shalom du pralles Leben!".
Was aus den "Eis am Stiel"-Stars wurde, erfahren Sie oben in der Fotostrecke.
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