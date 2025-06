John Travolta: Star überrascht als Danny Zuko aus "Grease"

John Travolta sorgte für Ekstase unter "Grease"-Fans in Los Angeles: Der 70-Jährige erschien überraschend als Danny Zuko bei einer Aufführung des Films.

Es war der Moment, auf den niemand vorbereitet war - nicht einmal die Originalbesetzung von "Grease". John Travolta (70) sorgte am Freitagabend für pure Ekstase, als er völlig unangekündigt als sein legendärer Charakter Danny Zuko bei einer "Grease"-Aufführung zum Mitsingen im Hollywood Bowl in L.A. aufkreuzte. In kompletter Lederjacken-Montur stolzierte der Hollywoodstar auf die Bühne und ließ das anwesende Publikum ausrasten, .

Lederjacke und Haartolle - Danny Zuko lebt

"Heute Abend habe ich zum ersten Mal alle bei dem 'Grease'-Sing-a-Long überrascht und mich als Danny Zuko verkleidet", schrieb Travolta am Samstag auf Instagram und . "Niemand wusste Bescheid. Nicht einmal der Cast. Danke für einen großartigen Abend."

Das Video zeigt, wie Travolta in perfekter Danny-Zuko-Manier zur Bühne schreitet, während der Hollywood Bowl in tosenden Applaus ausbricht. Seine ehemaligen Kollegen, darunter Regisseur Randal Kleiser sowie die Schauspieler Barry Pearl, Didi Conn, Kelly Ward und Michael Tucci, staunten nicht schlecht, als ihr alter Kumpel plötzlich vor ihnen stand.

Bleibendes Vermächtnis

Mit der charakteristischen Lässigkeit seines Filmcharakters begrüßte Travolta das Publikum: "L.A.! Ich hab gedacht, du bist in Australien?", scherzte er und spielte damit auf eine ikonische Zeile aus dem Filmklassiker an. "Das ist cool, das ist cool, Baby. Du weißt ja wie das ist, rocking und rolling und was weiß ich." Im Anschluss stimmte er noch ein kleines Mitsingen an.

"Grease", 1978 gedreht, entwickelte sich zu einem gigantischen, weltweiten Erfolg. Für Travolta war es damals gleich der zweite Auftritt in einem ikonischen Werk hintereinander - nach "Saturday Night Fever" aus dem Vorjahr. Auch aus seiner Filmpartnerin Olivia Newton-John, die 2022 verstarb, machte der Film einen Star.