John Stamos feiert seinen 60. Geburtstag mit seinem Sohn

Seinen 60. Geburtstag hat "Full House"-Star John Stamos mit seinem fünfjährigen Sohn verbracht. Auf Instagram teilte er ein süßes Video von dem Tag mit seinem Nachwuchs.

"Weißt du wie glücklich ich bin, dass ich heute 60 werde und so einen wundervollen Sohn wie dich habe?", sagt der Schauspieler darin zu dem Kleinen. "So glücklich", antwortet dieser. Und gibt die Komplimente zurück: "Ich liebe dich. Bin so ein großer Fan." Auf die Frage, wie alt er nun aussehe, antwortet Billy netterweise mit der Altersangabe: "Baby".

Das Video endet mit einer Montage aus Familienmomenten und einer Tonaufnahme von Gene Wilder (1933-2016) als Willy Wonka, der sagt: "Vergiss nicht, was mit dem Mann geschah, der plötzlich alles bekam, was er immer wollte: Er lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage."

John Stamos: Dankbarkeit für "ein wundervolles Leben"

Zu dem Video schreibt der Schauspieler: "Ich bin genau da, wo ich mit 60 hingehöre. Danke euch allen für die Geburtstagsgrüße und die Liebe. Ich hoffe, dass ich euch zurückgeben kann, was ihr mir gegeben habt, ein wundervolles Leben."

Billy wurde im April 2018 geboren und ist der Sohn von Stamos und seiner Frau Caitlin McHugh (37).