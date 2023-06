John Romita Sr.: Marvel-Ikone ist mit 93 Jahren verstorben

Comic-Zeichner John Romita Sr. ist tot. Der US-Amerikaner hat sich als Marvel-Ikone einen Namen gemacht und viele Superhelden mitgestaltet. Er wurde 93 Jahre alt.

Das Marvel-Universum trauert um John Romita Sr. (1930-2023). Der Künstler arbeitete jahrzehntelang für die Marvel-Comics und gestaltete Charaktere wie Spider-Man und Wolverine mit. Am 12. Juni verstarb er im Alter von 93 Jahren.

Sein Sohn John Romita Jr. (66), der ebenfalls als Marvel-Comiczeichner bekannt wurde, hat den Tod bestätigt. In seinem Posting schrieb er: "Mein Vater ist friedlich im Schlaf gestorben. Er ist eine Legende in der Kunstwelt und es wäre mir eine Ehre, in seine Fußstapfen zu treten." Sein Vater sei "der großartigste Mann" gewesen, den er je getroffen habe.

Zwischendurch wechselte er zur Konkurrenz

Der Verstorbene ist eine Marvel-Ikone und prägte durch seine Zeichnungen viele Superhelden und ihre Geschichten. Er begann in den 1940er-Jahren seine Arbeit für den Marvel-Vorgänger Timely Comics und gestaltete 1954 die Neuauflage von Captain America mit. Nachdem er einige Jahre für den Rivalen DC Comics gearbeitet hatte, kehrte er in den 1960er-Jahren zu Marvel zurück und zeichnete für Serien wie "Daredevil", "Hulk" und "Dr. Strange".

Ab 1966 zeichnete er "Spider-Man"

1966 wurde er Zeichner von "Spider-Man", 1972 Art-Director. , prägte Romita Sr. die aktuelle Vorstellung von Superhelden. Seine "Spider-Man"-Amtszeit brachte Peter Parkers ewige Liebe Mary Jane Watson hervor sowie den Verbrecherboss Kingpin. Außerdem schuf er die "Spider-Man" Charaktere Vulture, Hammerhead, Shocker, Hobgoblin, Robbie Robertson und Gwen Stacys Vater George.

Sein Werk wirkt bis heute nach: Kurz vor seinem Tod startete die "Spider-Man"-Fortsetzung "Across the Spider-Verse" mit vielen der Romita-Superhelden.

Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. 2002 wurde er in die Eisner Awards Hall of Fame aufgenommen, 2020 in die Inkwell Awards Hall of Fame. Romita Sr. hinterlässt seine Frau Virginia und die Söhne John und Victor.