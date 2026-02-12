Johannes B. Kerner plaudert über Kinder: Das ist über Sohn und Töchter bekannt

Die Kinder von Johannes B. Kerner sind fast alle flügge geworden und ziehen ihr eigenes Ding durch. Über seinen Nachwuchs spricht der Moderator nur selten – jetzt hat er aber eine Ausnahme gemacht.

Johannes B. Kerner spricht eigentlich nicht über seine Familie. Dennoch hat er nun über seine Kinder geplaudert. © imago/STAR-MEDIA

Was tun, wenn der Vater zu den bekanntesten TV-Gesichtern in Deutschland zählt? Die Vermutung liegt nahe, dass Kinder prominenter Eltern oft selbst den Weg in die Öffentlichkeit suchen. In der Familie von Johannes B. Kerner läuft das aber etwas anders. Was sein Sohn und seine Töchter aktuell machen – der Moderator hat ganz private Einblicke gegeben.

Mit Ex-Frau Britta: Johannes B. Kerner und Kinder führen Stiftung

Zusammen mit Ex-Frau Britta Becker hat Johannes B. Kerner vier Kinder: Sohn Nik (24) und die Töchter Emily (27), Polly (18) und Jilly (16). Dem Moderator ist Familienzusammenhalt sehr wichtig, wie er im Gespräch mit "Frau im Spiegel" nun ausplaudert: "Bislang haben wir alle ein extrem gutes und entspanntes Verhältnis. Diesen Kontakt pflegen wir. Das macht mich glücklich."

Auch mit seiner ehemaligen Partnerin, von der er bereits seit fast zehn Jahren getrennt lebt, ist Johannes B. Kerner noch immer verbunden – nicht nur durch die Kinder. Die beiden leiten gemeinsam ihre "Becker-Kerner-Stiftung" und unterstützen damit benachteiligte Kinder. "Britta und ich gehen entspannt miteinander um", so der 61-Jährige. "Das Verhältnis ist freundschaftlich, fair und respektvoll."

Johannes B. Kerner mit Ex-Frau Britta Becker. © imago/foto2press

Sohn Nik ist professioneller Hockeyspieler

In die Stiftung sind inzwischen auch die ältesten Kinder des Moderators, Nik und Emily Kerner, eingestiegen. "Sie sind seit ihrer Volljährigkeit im Vorstand der Stiftung", verrät er dazu. Die Zusammenarbeit sei ein familiäres "Herzensprojekt", das Kindern durch Sport und Kultur neue Möglichkeiten bieten soll. Da dürfte vor allem der Sohn von Johannes B. Kerner der richtige Ansprechpartner sein. Der 24-Jährige ist als professioneller Hockeyspieler aktiv, trat im Januar 2026 sogar bei der Europameisterschaft in Heidelberg an.

Unterstützung für Nik Kerner: Der Sohn von Johannes B. Kerner spielte bei der Hallenhockey-Europameisterschaft . © imago/foto2press

Johannes B. Kerner über Tochter Emily: "Steht voll im Berufsleben"

"Beide sind erwachsen und haben ihr eigenes Leben", sagt Johannes B. Kerner über seinen ältesten Nachwuchs. Obwohl er eigentlich nicht über deren Privatleben sprechen will, offenbart der Moderator Details zu seinen Kindern: "Ich kann sagen, dass Emily ihre akademische Laufbahn abgeschlossen hat und voll im Berufsleben steht." Sohn Nik Kerner absolviert neben seiner Karriere als Profi-Sportler ein Studium. Über seine beiden jüngsten Töchter, die höchstwahrscheinlich noch die Schulbank drücken, sagt er stolz: "Auch meine jüngsten Töchter entwickeln sich prächtig und machen mir viel Freude."

Johannes B. Kerner mit Tochter Emily auf dem Oktoberfest 2018. © imago/Future Image

Mit Ehefrau Alina ist die Familie Kerner 2024 noch weiter gewachsen. Durch die Kunsthistorikerin lässt sich Johannes B. Kerner in "eine völlig neue Welt" entführen. Das Patchwork-Glück bezeichnet er scherzhaft als "Patchfun" und zeigt damit, dass Trennungen in der Promi-Welt nicht immer in einer Schlammschlacht enden müssen.