Johann Lafers Tochter spricht über schwere Zeit: "Waren immer da"

Seine Krebserkrankung hatte Johann Lafer komplett aus der Bahn geworfen. Jetzt spricht auch die Familie des Starkochs über die schwierige Zeit, die mit der Diagnose einherging. Wie Tochter Jennifer und Sohn Jonathan ihrem Promi-Vater beigestanden haben ...

Keine Haare mehr, etliche Kilos verloren und auch der markante Schnurrbart war plötzlich verschwunden. Als Johann Lafer im Mai 2026 seine Krebsdiagnose öffentlich machte, war ihm sein gesundheitlicher Zustand deutlich anzusehen. Mittlerweile hat der Starkoch Chemo und Bestrahlungstherapie hinter sich und aktuell scheint es ihm wieder besser zu gehen. Wie hat seine Familie die Situation erlebt? Darüber haben nun seine Tochter und seine Ehefrau gesprochen.

Tochter von Johann Lafer: "Bin froh, dass es Papa besser geht"

Mit Gattin Silvia hat Johann Lafer zwei erwachsene Kinder: Sohn Jonathan (25) und Tochter Jennifer (31). Als die beiden vom Zustand ihres prominenten Vaters erfuhren, eilten sie sofort an seine Seite. "Wir waren eigentlich immer da", sagt Jennifer Lafer jetzt zu " ". "Mein Bruder und ich wohnen beide in Den Haag. Aber als wir erfahren haben, was los ist, war es uns sehr wichtig, so oft wie möglich bei Papa zu sein."

Die 31-Jährige und ihr Bruder verbrachten fast den ganzen Sommer bei ihren Eltern, um sie zu unterstützen. Dass sich der Zustand des Starkochs verbessert hat, erleichtert seine Tochter ungemein: "Ich bin so froh, dass es Papa inzwischen besser geht."

Johann Lafer verrät: "Ich habe 20 Kilo abgenommen"

Auch hinter Ehefrau Silvia liegt eine herausfordernde Zeit. Hilfe bekam sie nicht nur von ihren beiden Kindern, sondern auch von Schwager, Schwägerin und Nichte. "Die ganze Familie hat mitgeholfen, diese Zeit zu überstehen", erzählt die 68-Jährige emotional. Und wie hat Johann Lafer die vergangenen Monate erlebt? "Ich habe bestimmt 20 Kilo verloren", verrät der 69-Jährige. "Ich bin nachdenklicher geworden als früher." Zeit mit der Familie ist ihm dadurch noch wichtiger geworden. Auch seine Kinder wollen noch viel mit ihrem Vater erleben. "Wir waren zusammen im Urlaub in Kroatien. Das war uns in diesem Jahr besonders wichtig", betont Tochter Jennifer.

Auch wenn es Johann Lafer inzwischen besser geht, ist seine Erkrankung noch nicht ausgestanden. "Es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich ganz gesund bin", offenbarte er Ende Oktober im Gespräch mit " ". "Aber ich kann sehr zuversichtlich ins nächste Jahr blicken."