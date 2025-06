Johann Lafer verteidigt vegane Ernährung: "Wird auch Herr Söder gemerkt haben"

Dass Markus Söder kein Freund der veganen Lebensweise ist, hat er längst mehrfach öffentlich betont. Dafür steht der bayerische Ministerpräsident auch mal in der Kritik. Jetzt äußert sich auch einer der bekanntesten Starköche Deutschlands in der AZ dazu: Johann Lafer.

Markus Söder und der Veganismus ist alles andere als eine Liebesgeschichte. Der bayerische Ministerpräsident wird nicht müde zu betonen, dass er am allerliebsten Fleisch isst. Dabei macht er auch immer wieder lautstark deutlich, was er von einer Ernährungsweise hält, die komplett auf tierische Produkte verzichtet – nämlich nicht so viel. Zuletzt sorgte er beim Stammtisch von Cathy Hummels für Gelächter, als er sich bei einem zuckerfreien, veganen Gericht zierte. Doch Promi-Koch Johann Lafer ist sich sicher: Auf pflanzliche Ernährung könne auch ein Markus Söder nicht verzichten.

Johann Lafer setzt sich für weniger Fleischkonsum ein: "Mit Blick auf die Gesundheit sehr wichtig"

War Veganismus noch vor ein paar Jahren – vor allem in Bayern – verpönt, hat es inzwischen Einzug in fast alle Restaurants und Kantinen gehalten. Für Johann Lafer ist diese Entwicklung wenig überraschend. "Vegetarische und vegane Ernährung ist mit Blick auf die Gesundheit sehr wichtig", stellt er im Gespräch mit der AZ klar. "Wer das heute noch nicht einsehen will, hat die Welt nicht verstanden."

Johann Lafer, der von 1981 bis 1982 in München gearbeitet hat, sieht die Entwicklung hin zu mehr fleischlosem Essen sehr positiv. Der Starkoch in der AZ: "Der Fleischkonsum geht immer weiter zurück, das zeigen die Zahlen deutlich. Und es gibt auch genügend Belege und wissenschaftliche Studien, die den positiven Effekt einer fleischreduzierten Ernährung aufzeigen."

Johann Lafer stichelt gegen Markus Söder: "Vielleicht nimmt er die Abnehmspritze"

Ob das auch einem Herrn Söder bewusst ist? Davon ist zumindest Johann Lafer überzeugt, wie er in der AZ betont: "Ich bin mir nicht sicher, ob das zusammenpasst, was er sagt und was er tut. Man sieht, dass Herr Söder massiv abgenommen hat. Bei so einem Gewichtsverlust ist es nicht möglich, sich wie vorher zu ernähren." Eine kleine Stichelei gegen den CSU-Chef kann sich der erfolgreiche Gastronom nicht verkneifen: "Vielleicht nimmt er aber auch die Abnehmspritze, das weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen: Dass zehn Leberkässemmeln am Tag zu viel sind, wird auch Herr Söder gemerkt haben."

Früher gab es einmal in der Woche Fleisch, weil man es nicht leisten konnte. Aber heute wird eine riesige Show daraus gemacht. - Johann Lafer in der AZ

Und wie geht Johann Lafer selbst mit der Thematik Veganismus um? Verzichtet er komplett auf Fleisch? "Nein, da bin ich ehrlich", sagt Lafer offen der AZ. "Ab und zu muss man auch mal was kochen, um den Geschmackshorizont, mit dem man aufgewachsen ist, zu befriedigen." Dennoch sei es für ihn wichtig, das richtige Maß zu halten. "Das Verhältnis macht das Ergebnis. Ich finde, man muss den Fleischkonsum nach wie vor als etwas Besonderes ansehen. Früher gab es einmal in der Woche Fleisch, weil man es sich nicht leisten konnte. Aber heute wird eine riesige Show daraus gemacht."

Mit dieser "Show" versucht auch Markus Söder auf Instagram, potenzielle Wähler für sich zu gewinnen. Jedoch heimst er für seine fleischlastigen Postings zwar eine hohe Reichweite, aber immer häufiger auch Kritik (Klima, Tierwohl, Gesundheit etc.) ein.