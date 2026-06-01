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Johann Lafer ist krank: Starkoch spricht über Folgen von Krebs und Chemotherapie

Johann Lafer ist an Krebs erkrankt. Der Starkoch muss eine Chemotherapie in Anspruch nehmen, deren Folgen bereits sichtbar sind. Was der 68-Jährige jetzt selbst über seine Krankheit sagt ...
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
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Johann Lafer leidet an Lymphdrüsenkrebs. Die Folgen der Chemotherapie waren bei seinem "Fernsehgarten"-Auftritt bereits zu sehen.
Johann Lafer leidet an Lymphdrüsenkrebs. Die Folgen der Chemotherapie waren bei seinem "Fernsehgarten"-Auftritt bereits zu sehen. © Screenshot ZDF

Die Verwunderung war groß, als Johann Lafer (68) vergangenen Sonntag (24. Mai) mit Kopftuch, aber ohne seinen markanten Schnurrbart im "ZDF-Fernsehgarten" auftrat. Jetzt ist klar, dass hinter dem Look nicht die Lust auf einen neuen Style steckt – der Starkoch hat Krebs. Aufgrund der Chemotherapie hat sich der 68-Jährige optisch stark verändert.

Johann Lafer ist krank: So geht es dem Starkoch nach der Krebs-Diagnose

Wie Johann Lafer selbst mitteilt, ist er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Dennoch gibt der Starkoch Entwarnung: "Bei mir wurde ein indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert." Die Nachricht sei für ihn und seine Familie ein Schock gewesen, aber die Behandlung schlage gut an und die Situation entwickle sich positiv. "Den Umständen entsprechend geht es mir gut", betont Lafer.

Die Krankheit sei bei dem berühmten TV-Koch bereits vor über zwei Jahren festgestellt worden. Nachdem sich die Situation im Januar 2026 verschlechtert hatte, begann Johann Lafer mit der Chemotherapie. Die Behandlung hat starke Auswirkungen auf den Körper, wie der Ausfall von Körperbehaarung und starke Gewichtsreduktion. "Jede Chemo läuft fast 24 Stunden. Überall hängen Flaschen. Das haut dich komplett weg", sagt der 68-Jährige zu "Bild". Inzwischen habe er 25 Kilo verloren.

Kämpferisch: Johann Lafer will weiterhin kochen und öffentlich auftreten

Auftritte wolle der legendäre TV-Koch aufgrund seiner Erkrankung nicht absagen, er stehe auch weiterhin in der Küche. "Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, das Kochen und die Begegnungen mit Menschen geben mir viel Kraft, Zuversicht und Freude." Weitere Details zu seinem medizinischen Zustand verrät Johann Lafer nicht. Er hoffe auf "einen respektvollen Umgang mit dieser persönlichen Situation", wie der 68-Jährige weiter mitteilt.

Unterstützung erhält Johann Lafer von zahlreichen prominenten Weggefährten. VIPs wie Monika Gruber (54), Nelson Müller (47) und Kim Fisher (57) schicken ihm öffentliche Genesungswünsche. Bei so viel Rückhalt kann sich der Starkoch nun ganz auf seine Genesung konzentrieren.

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2 Kommentare
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  • zOTTEL vor 23 Stunden / Bewertung:

    Gute Besserung erstmal! Ist dieser Wunsch nach arbeiten das Weglaufen vor den eigenen Angststimmen wenn man Urlaub machen würde? Wäre schön wenn er Genuss in sein Leben zulässt.

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  • Therapeut vor 23 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von zOTTEL

    So weit ich weiß, lässt Johann Lafer sehr gerne und oft Genuß in sein Leben.
    Z.B. hat er einen Garten, den er ausgiebig pflegt. Ansonsten verbringt er seine Freizeit oft in den Bergen mit Skifahren und Wandern und unternimmt gerne Kreuzfahrten und andere Urlaubsreisen.
    Davon abgesehen ist Koch m.E. ein kreativer, elementarer Beruf, den man durchaus als Berufung sehen und leidenschaftlich betreiben kann. Deshalb kann ich gut verstehen, wenn ihm das viel Kraft und Freude bereitet.

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