Johann Lafer fällt Promi-Kollegen ins Wort: "Ich bitte dich"

Johann Lafer zählt zu den erfolgreichsten TV-Köchen im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus ist der Österreicher auch als echte Frohnatur bekannt. Doch auch ein berühmtes Gesicht wie Lafer ist hin und wieder noch für Überraschungen gut.

Für Johann Lafer (67) läuft es karrieretechnisch rund. Der sympathische Österreicher reist von Event zu Event und versorgt Fans noch immer mit feinsten Gaumenschmäusen. Erst kürzlich konnte er sich über eine besondere Ehre freuen: Der 67-Jährige wurde zum Genussbotschafter auf einem Kreuzfahrtschiff erklärt. Im Austausch mit einem bekannten Reise-Kollegen zeigt sich Lafer nun aber von einer ungewohnt frechen Seite.

Johann Lafer über Promi-Kollegen: "Ob du das bist, weiß ich nicht"

Auf Instagram melden sich Johann Lafer und Reiseexperte Goofy Förster (70) vom Bord eines "Nicko Cruises"-Kreuzfahrtschiffes. Der "sonnenklarTV"-Moderator erzählt: "Wir melden uns aus Bilbao. Und wir beide sind ja Feinschmecker." Daraufhin fällt ihm Johann Lafer frech ins Wort: "Na, also ich bin es, aber ob du das bist, weiß ich nicht." Goofy Förster möchte das so nicht auf sich sitzen lassen: "Ich probiere deine Küche, ich bin ein Feinschmecker, ich bitte dich."

Bei einer Sache sind sich die beiden jedoch einig: "Bilbao ist doch irre, oder, ist doch toll?", möchte Goofy Förster von dem TV-Gourmet wissen. Johann Lafer kann seinem Kollegen in diesem Punkt nur zustimmen: "Ja, mega schöne Altstadt, [...] es ist eine Stadt, die man sich wirklich mal anschauen sollte." Also alles in bester Ordnung zwischen den heiteren Schiffskollegen!

Johann Lafer auf Kreuzfahrtschiff: "Was will man mehr?"

Für den frisch ernannten Genussbotschafter Johann Lafer ist der Schiffsaufenthalt allerdings nicht nur mit Vergnügen verbunden. Während Goofy Förster verkündet, sich die Stadt nun ausgiebig ansehen zu wollen, sagt er über den 67-jährigen Koch: "Er muss wieder in die Küche runter. Aber wie gesagt: Spanien und dann mit 'Nicko Cruises' unterwegs, mal so eine Reise machen, das hat schon was, jeden Tag ein anderes Ziel und beste Küche... was will man mehr?" Und trotz Arbeit ist davon auszugehen, dass sich auch Johann Lafer über seine Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff eher nicht beschweren würde.