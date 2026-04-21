Wie gelingt das beste, knusprige Schnitzel? TV-Koch Johann Lafer fand das erst unlängst heraus und teilt diesen Trick, den er zuvor "noch nie im Fernsehen verraten hat", in der ZDF-Sendung "Der Quiz-Champion". Doch wenig später patzt der Koch und blamiert sich...

Johann Lafer (68) stellte sich am Samstagabend erneut den Fragen in Johannes B. Kerners (61) ZDF-Show "Der Quiz-Champion" und trat im Duell gegen Kandidaten im Fachgebiet "Ernährung" an. Zunächst lief alles nach Plan: Der TV-Koch wirkte souverän, lieferte Fachwissen – und überraschte sogar mit einem ganz persönlichen Küchengeheimnis rund um das perfekte Schnitzel. Doch die Schmach erlebte Lafer wenige Minuten später.

Johann Lafer verrät Trick für bestes Schnitzel: "Noch nie im Fernsehen verraten"

Als Kerner von Kandidat Enno Horstmann und Lafer wissen wollte, was im Ruhrgebiet als "Manta-Platte" serviert wird, waren sich beide schnell einig: Currywurst mit Pommes. Lafer nutzte die Gelegenheit gleich für eine kulinarische Schwärmerei – und landete beim Schnitzel: "So richtig schön rösch gebacken."

Kerner fragte nach dem perfekten Ergebnis – und Johann Lafer lüftete schließlich ein Detail aus der Küche, das er nach eigenen Worten "noch nie im Fernsehen verraten" habe. Erst "vor Kurzem" sei ihm diese Erkenntnis gekommen.

Häufiger Fehler bei Zubereitung: Kein Fett an Schnitzel-Oberfläche

Ein häufiger Fehler sei es, kein Butterschmalz an die panierte Oberfläche des Schnitzels zu geben. "Durch die Hitze von unten wird Feuchtigkeit aus dem Schnitzel gedrückt", erklärte Lafer. Dann folgte sein entscheidender "großer Trick, der wirklich eine Weltsensation ist": "Du kippst zwei Zentimeter Fett rein und hältst das Schnitzel mitten im Fett fest. Drückst es runter.“

Lafers Schnitzel-Trick: So bleibt es saftig und knusprig

So bleibe der Fleischsaft im Inneren erhalten und das Schnitzel werde besonders saftig. "Es darf nie im Freien schwimmen. Es muss zwischen zwei Fettschichten sein", so Lafer.

Im Studio staunten Kandidat und Moderator, doch das Quiz ging weiter – schließlich stehen 100.000 Euro Preisgeld auf dem Spiel. Weil Lafer und Horstmann gleichauf lagen, entschied die nächste Frage im Themengebiet "Ernährung".

Johann Lafer scheitert an Frage über Gari

Kerner fragte nach einer asiatischen Speise, zu der Shoyu und Gari gereicht werden. Zur Auswahl standen Chop Suey, Sushi oder Bánh mì. Lafer reagierte zunächst sicher: Sushi schließe er aus, Shoyu sei zwar Sojasauce, aber Gari habe damit "nichts zu tun". Doch was genau Gari eigentlich ist, konnte TV-Koch Johann Lafer nicht beantworten.

Wenn Suhshi korrekt sei: Lafer kündigt Studio-Abgang an

"Ich möchte einem Koch jetzt nichts erklären", so Kandidat Horstmann und half schließlich nach. Er erklärte, dass Gari eingelegter Ingwer ist. Lafer kündigte an, er werde "sofort aus dem Studio gehen", sollte sich Sushi als richtige Antwort erweisen.

Lafer dachte, Bánh mì sei ein Nudelgericht

Am Ende entschied sich der Kandidat korrekt für Sushi – und Lafer für Bánh mì, ohne die Speise selbst genau einordnen zu können. Die Szene sorgte für Gelächter im Studio. Bei Bánh mì handelt es sich um ein (belegtes) Baguette.

Johann Lafer entdeckt Trick für bestes Schnitzel – und blamiert sich dann

Quiz-Master Johannes B. Kerner konnte den prominenten Koch schließlich zum Bleiben überreden. Lafer nahm die Blamage mit einem Lächeln – und musste im weiteren Verlauf der Sendung nicht mehr aktiv eingreifen oder sich einem weiteren Duell stellen.