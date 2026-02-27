Joey Kelly offenbart: So hat seine Familie Geld zur Seite geschafft

Was lief hinter den Kulissen bei der Kelly Family? Extremsportler Joey packt nun über Schwarzgeld und die Spendierfreudigkeit seiner Geschwister aus. Luxus und Privatjets – sämtliche Bescheidenheit war offenbar schnell verflogen...

Joey Kelly (53) liebt es, seine persönlichen Grenzen auszutesten. Als Extremsportler geht er bis aufs Äußerste – gern begleitet von TV-Kameras und gleichgesinnten Abenteurern, mit denen er sich scheinbar unmöglichen Herausforderungen stellt. Seine Anfänge als Musiker vergisst der 53-Jährige dabei nie. Als Teil der Kelly Family füllte er Arenen und konnte auch finanziell mächtig absahnen. Wie gut lebte es sich wirklich in der Band? Joey Kelly gewährt jetzt einen ungefilterten Einblick …

Kelly Family im Privatjet: "Geld verbrannt ohne Ende"

Die Kelly Family feierte in den 90er-Jahren riesige Erfolge. Die einstige Straßenmusiker-Band verkaufte Millionen von Tonträgern und dominierte die Charts. Joey Kelly verrät nun im Podcast " " über seine Geschwister und sich: "Wir waren so durch eigentlich. Also ich nicht, aber ein paar von uns." Damit spielt er auf einen nicht allzu verantwortungsbewussten Umgang mit Geld an, nachdem die Einnahmen der Kelly Family in die Höhe geschossen waren. Der 53-Jährige gibt zu: "Man hat einen Privatjet bestellt für sechs, acht Leute. Und im Endeffekt sind damit zum Schluss nur zwei Leute geflogen. Das Ding hat 30.000, 40.000 D-Mark gekostet. Also wirklich: Geld verbrannt ohne Ende."

Die Kelly Family kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Bis sich der große Erfolg einstellte, war finanzielle Bescheidenheit stets sehr wichtig.

Joey Kelly (im hellblauen Oberteil) und mehrere seiner Geschwister im Jahr 1998. © imago/United Archives

Schwarzgeld-Beichte von Joey Kelly: "Ich war noch klein"

Joey Kelly betont, die Kelly Family habe in Straßenmusiker-Zeiten bereits bis zu 1,4 Millionen D-Mark (circa 700.000 Euro) pro Jahr verdient. "Heute hau ich alles raus: Wir hatten ein Schwarzkonto in der Schweiz, das ist noch nie erzählt worden. Es ist eh alles verjährt und ich war noch klein."

Laut Joey Kelly habe die Familienband also ein Konto besessen, auf dem nicht ordnungsgemäß versteuerte Einnahmen verwahrt wurden. Aus rechtlicher Sicht ist das sehr heikel. Denn werden Einnahmen steuerlich nicht angegeben, kann das den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen. Bei dieser Straftat drohen – je nach Höhe der Summe – hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen.

"Über eine Million Mark nur in Münzen"

In den späten 80er- und frühen 90er-Jahren lebte die Kelly Family auf einem Hausboot in Köln. Das Boot diente als Rückzugsort, bevor die Band ihre größten Erfolge feierte. Doch nicht nur Joey Kelly und seine Geschwister, sondern auch Unmengen an Geld fanden Platz auf dem Gefährt: "Wir haben so viel gehabt. Wir haben in diesen gelben Kissen die Münzen immer gestapelt im Hausboot [...], über eine Million Mark nur in Münzen."

Am Geldhebel: Die Firma hinter der Kelly Family

Die Finanzen der Kelly Family wurden von der KEL-Life GmbH verwaltet. Zu Beginn war Familienvater Daniel Jerome (†71) der Geschäftsführer der Firma. "Er hat die Kasse gehabt", so Joey Kelly. "Aber dann gab es einen Wechsel. Dann gab es mich als neuen Geschäftsführer." Die KEL-Life GmbH bestand bis November 2024. Dann wurde die Firma endgültig aufgelöst.