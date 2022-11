Jörg Knör privat: Was ist über Ehefrau, Kinder und Bruder bekannt?

Mit seinem Talent, Stimmen prominenter Persönlichkeiten zu imitieren, hat sich Jörg Knör einen Namen als Komiker und Parodist gemacht. Doch was weiß man eigentlich über sein Privatleben? Hat er eine Ehefrau und Kinder?

Udo Lindenberg, Gerhard Schröder, Dieter Bohlen, Bruce Darnell – das klingt nach der verrücktesten DSDS-Jury aller Zeiten. Das wird jedoch nie passieren, außer Jörg Knör setzt sich hinters Pult. Der Komiker und Parodist kann nämlich die Stimmen zahlreicher Promis imitieren und hat damit Karriere gemacht. Die AZ hat sich seinen Werdegang mal genauer angeschaut.

Karriere von Jörg Knör: So wurde er bekannt

Jörg Knörs TV-Laufbahn begann schon im Alter von 15 Jahren, als er 1975 mit seiner Mutter Kandidat bei der Show "Am laufenden Band" war und dort auf Rudi Carrell traf. Bereits zwei Jahre später wurde er zum bis dato jüngsten Fernsehansager im Vorabendprogramm des WDR.

Durch seinen Auftritt in der ARD-Nachwuchssendung "Talentschuppen" zeigte er sein Talent für Imitationen und war fortan ein gern gesehener Gast in TV-Shows wie "Verstehen Sie Spaß?" und "Der große Preis". Der Komiker erhielt mit "Die Jörg Knör Show" seine eigene Sendung im ZDF. Für seine Auftritte in "7 Tage, 7 Köpfe" wurde er sogar 1998 mit einem Bambi ausgezeichnet.

Jörg Knör mit dem Cast von "7 Tage, 7 Köpfe". © IMAGO / teutopress

Jörg Knör imitiert Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

2013 trat Jörg Knör als Kandidat in der RTL-Show "Das Supertalent" auf und imitierte Dieter Bohlen – während der Poptitan selbst in der Jury saß. Dabei zeigte er auch sein Talent als Blockflötenspieler und erklärte zu seinem Auftritt: "Ich will Mut machen, denn viele sagen: 'Scheiße, ich lerne kein Instrument.' Ich sage, das kann jeder. Halten Sie nur die Löcher zu, aus denen die falschen Töne kommen und dann gelingt das auch."

"Comeback des Lebens": Jörg Knör ist wieder auf Tour

Auch auf der Bühne feiert Jörg Knör große Erfolge. Aktuell ist er mit seinen Programmen "Das wars mit Stars! 2022" und "Comeback des Lebens" auf Tour. Über Live-Auftritte freut sich der Parodist besonders. "In meiner Show erleben Sie eine riesige Menge von Menschen – mehr als bei der Oscar-Verleihung", sagte er im Februar 2022 gegenüber " ". "Ich parodiere etwa 40 Menschen – aber nicht, um lediglich ihre Stimmen wiederzugeben: Ich erzähle mit den Parodien Geschichten, hole die Komik aus Menschen wie Lauterbach und Scholz heraus und setze sie in Szene, bis Kunst dabei herauskommt."

Jörg Knör hat einen Zwillingsbruder

Was vielleicht einige TV-Zuschauer nicht wissen: Jörg Knör hat einen Zwillingsbruder. Jens Knör leitet eine eigenen Eventagentur und überlässt die öffentlichen Auftritte lieber seinem Bruder.

Jens Knör besucht mit Ehefrau Sabine am den Nachhaltigkeitspreis 2012. © IMAGO / Revierfoto

Privatleben von Jörg Knör: Hat er eine Frau und Kinder?

Seit 2014 ist der beliebte Stimmenimitator mit seiner Frau Kerstin Goeritz verheiratet. Aus zwei vorangegangenen Ehen hat Jörg Knör insgesamt zwei Töchter, eine Stieftochter und einen Sohn: Luisa, Clara, Stella und Liam. Tochter Luisa durfte ihren Promi-Papa sogar schon bei einer TV-Show begleiten, wie er 2019 " " verriet: "Sie hat mich zur TV-Show 'Promi Shopping Queen' begleitet und Guido Maria Kretschmer mehr begeistert als ich."

Jörg Knoer mit Ehefrau Kerstin Goeritz. © BrauerPhotos

Jörg Knör 2022 bei "Promi Big Brother" dabei

Jörg Knör ist Teilnehmer bei "Promi Big Brother". Die Staffel läuft seit 18. November auf Sat.1.