Joelina Drews verrät: Das plant Jürgen Drews nach seinem Karriereende

Was plant Jürgen Drews in seiner Schlagerrente? Seine Tochter Joelina hat sich nach der Bekanntgabe seines Karriereendes im Interview zu Wort gemeldet: "Er genießt jetzt sein Privatleben in vollsten Zügen."

16. Juli 2022 - 13:32 Uhr | (eee/spot)

Jürgen und Joelina Drews haben ein vertrautes Vater-Tochter-Verhältnis. © imago images/Eventpress