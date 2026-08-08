Joelina Drews kassiert knallharte Ansage von Papa Jürgen: "Jetzt sei doch mal leise"

Dass Joelina Drews als Tochter des "Königs von Mallorca" Musik im Blut hat, überrascht kaum. Doch genau diese Leidenschaft sorgt im Hause Drews offenbar hin und wieder für genervte Reaktionen. Die 30-Jährige hat jetzt erzählt, womit sie ihren Vater Jürgen Drews regelmäßig an seine Geduldsgrenze bringt.

Joelina Drews (rechts) hat in ihrem Podcast verraten, mit welcher Angewohnheit sie die Nerven ihrer Eltern regelmäßig auf die Probe stellt.

Im Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids-Club" sprach Joelina Drews gemeinsam mit Lucas Cordalis und Achim Petry über das Familienleben mit ihren berühmten Vätern. Dabei wollte Petry wissen, ob es etwas gebe, mit dem Joelina sogar den "König von Mallorca" Jürgen Drews aus der Ruhe bringen könne.

Joelina Drews ehrlich: Damit nervt sie ihren Vater

Die Antwort der Sängerin folgte prompt – und überraschte Cordalis und Petry: "Ja, indem ich die ganze Zeit zu Hause singe." Weil sie viel und gerne übe, sei Musik auch in den eigenen vier Wänden ständig präsent. Irgendwann werde das ihren Eltern jedoch zu viel. "Manchmal kommt es tatsächlich vor, dass die dann sagen: 'Jetzt sei doch mal leise, wir wollen was gucken!'", berichtet Joelina. Ähnlich sei es, wenn sie sich ans Klavier setze. "Das passiert durchaus."

Mit ihrer Geschichte ist sie jedoch nicht allein. Auch Achim Petry erinnert sich an eine musikalische Eigenheit, die seinem Vater Wolfgang Petry früher wenig Freude bereitet habe. Bevor er selbst Schlager machte, habe sein Herz für Heavy Metal geschlagen. "Ich hab meinen Vater früher mit Heavy-Metal-Musik genervt", erzählt der heute 51-Jährige.

Joelina Drews über Partner Adrian: "Jeder von uns will immer das Sagen haben"

Weil sein damaliges Kinderzimmer direkt neben dem Badezimmer gelegen habe, sei sein Vater regelmäßig an der lauten Musik vorbeigelaufen. Nicht selten sei Wolfgang Petry ins Zimmer gekommen und habe gerufen: "'Kannst du den Mist ausmachen?!' Da habe ich ihn wirklich genervt", erinnert sich Achim.

Während Joelina und ihre Eltern sonst ein harmonisches Miteinander pflegen, entstehen die größeren Reibereien inzwischen an anderer Stelle, wie sie berichtet. So komme es zwischen der Sängerin und ihrem Partner Adrian regelmäßig zu kleinen Streitigkeiten, "weil wir hocken ja auch 24/7 aufeinander", betont Joelina. Beide seien starke Persönlichkeiten und ziemlich "dominant": "Jeder von uns will immer das Sagen haben. Das kann richtig knallen zwischendurch."