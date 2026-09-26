Im Schlager machte sich Jürgen Drews als "König von Mallorca" einen Namen. Doch auch abseits der Bühne gibt es in seiner Familie offenbar eine tatsächliche Verbindung zum Adel. Tochter Joelina spricht nun über ein erstaunliches Geheimnis – und verrät, welches Relikt ihr Vater bis heute besitzt.

In den Adern der Schlagerfamilie Drews fließt offenbar blaues Blut. Das verrät nun Tochter Joelina. Sie und ihr Vater Jürgen Drews stammen aus einem alten Adelsgeschlecht.

Tochter spricht von Adelsgeheimnis: Jürgen Drews hütet alten Siegelring

"Eine Sache, die ihr noch nicht über mich wisst: [...] Ich bin wirklich ein Abkömmling von einem Adelsgeschlecht", erzählt Joelina Drews (30) im Gespräch mit Achim Petry (52) und Lucas Cordalis (59). "Es hieß von Buttlar. [...] Ich glaube, das 'von' wurde dann irgendwann mal abgesprochen", betont die Sängerin im Podcast " ". Offenbar ist die Familie von Jürgen Drews (81) sogar noch im Besitz eines besonderen Erinnerungsstücks: "Wir haben einen Siegelring von meiner Oma." Joelinas Vater Jürgen Drews sei derjenige, der das Relikt heute hütet.

Joelina Drews gibt zu: "Ich habe keine Ahnung, was ich bin"

Die Podcast-Partner der Münchnerin sind begeistert von den Erzählungen. "Was bist du jetzt? Ein Burgfräulein, eine Prinzessin?", fragt Lucas Cordalis ironisch. Joelina Drews gibt offen zu und lacht: "Ich habe keine Ahnung." Klar ist: In die Rolle einer Adeligen ist die heute 30-Jährige schon früher gern geschlüpft. Als Kind habe Joelina Drews es geliebt, sich als Prinzessin zu verkleiden: "Es ist tatsächlich richtig lustig. Ich habe aber keine Ahnung, wo dieser Adel herkommt. Er kommt wohl aus dem Kölner Raum."

Joelina und ihr berühmter Vater während eines gemeinsamen Auftritts. Jürgen Drews' Tochter spricht jetzt über ein royales Geheimnis. © imago/mix1

Buttlar: Ein altes fränkisch-hessisches Adelsgeschlecht

Mit ihrer Vermutung, dass das Adelsgeschlecht rheinländischer Abstammung ist, liegt Joelina Drews falsch. Einst zählte die Familie Buttlar zum fränkisch-hessischen Uradel. Jürgen Drews wurde im April 1945 im brandenburgischen Nauen ursprünglich als Jürgen Ludwig Buttlar geboren. Über seine Mutter Liselotte führt die Verbindung zu dem alten Adelsgeschlecht. Bereits mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919, noch vor Jürgen Drews' Geburt, wurden die früheren Adelsvorrechte jedoch abgeschafft. Nach der Heirat seiner Eltern nahm der Schlagerstar den Nachnamen seines Vaters an.

Hochzeit von Joelina Drews: Achim Petry erkennt "Riesenproblem"

Für Cordalis und Petry ist Joelina Drews' Adelsgeschichte jedenfalls ein gefundenes Fressen. Schnell kommen die beiden auf das Thema Hochzeit zu sprechen – für Joelina und ihren Partner Adrian steht diese noch aus. "Also dann muss da auf jeden Fall eine brutale Märchenhochzeit als Prinzessin her", scherzt Lucas Cordalis. Achim Petry denkt derweil schon an Joelinas Freund: "Ja, ich glaube, Adrian hat jetzt ein Riesenproblem, jetzt wird es doch teuer."

Joelina Drews und ihr Partner Adrian Louis heuer beim "HeidiFest" in München. © imago/APress International

Die Tochter von Jürgen Drews und der Musikproduzent sind seit 2021 ein Paar. Schon des Öfteren sprachen sie darüber, wie sie sich die perfekte Hochzeit vorstellen. Achim Petry erkennt darin die perfekte Vorlage für einen Scherz. An Adrian gerichtet meint er belustigt: "Du kannst dich jetzt auf die weiße Kutsche einstellen. [...] Du hast richtig Probleme." Joelina Drews lacht und erinnert sich an einen früheren Wunsch. "Ich habe doch mal gesagt, ich möchte mal auf Schloss Neuschwanstein heiraten", so die 30-Jährige.

Jürgen Drews als "König von Mallorca"

Ob sich Joelinas Vater viel aus seinen adeligen Wurzeln macht? Seinen wohl berühmtesten Adelstitel verdankt der "König von Mallorca" jedenfalls nicht seiner Herkunft, sondern seiner Mega-Karriere.