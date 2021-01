Joe Exotic: Nun soll Joe Biden den "Tiger King" begnadigen

Von einem Joe zum anderen: Nachdem Donald Trump Joe Exotic nicht begnadigt hat, richtet der "Tiger King" nun seine Hoffnung auf den neuen Präsidenten Joe Biden.

Bis zum finalen Tag von Ex-Präsident Donald Trump (74) im Weißen Haus hat der inhaftierte "Tiger King" Joe Exotic (57) darauf gehofft, begnadigt zu werden. Doch er tauchte nicht unter den zahlreichen Namen auf, die Trump als letzte Amtshandlung tatsächlich mit seinem "Pardon" bedachte. Diesen vermeintlichen Fehler des abgewählten Präsidenten - wie so viele andere - soll nun Exotics Namensvetter Joe Biden (78) ausbügeln, .

Die Seite will Einblicke in Emails erhalten haben, die der selbsternannte "Tiger King" an seine Rechtsvertretung versendet haben soll. Biden traue er demnach nun eher zu, für mehr Gerechtigkeit in der US-Justiz und für Homosexuelle zu sorgen - und schließt sich in beiden Fällen als Opfer mit ein. Denn bei Trump hatte Exotic zuletzt noch moniert, er sei wohl doch "zu unschuldig und zu schwul", um begnadigt zu werden. Hoffnungen hege er in diesem Sinne aber auch in die neue Vize-Präsidentin Kamala Harris (56).

Joe Exotic, der durch die Netflix-Doku "Großkatzen und ihre Raubtiere" bekannt wurde, sitzt seit 2019 eine 22-jährige Haftstrafe ab, weil er laut Gericht jemanden beauftragt hat, seine Erzfeindin Carole Baskin (59) zu ermorden.