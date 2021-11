Joe Exotic aus "Tiger King" in anderes Gefängnis verlegt

Joe Exotic, der durch die Netflix-Dokuserie "Tiger King" international bekannt wurde, ist nach einer Prostatakrebs-Diagnose in ein anderes Gefängnis verlegt worden.

Nachdem bei ihm eine aggressive Form von Prostatakrebs festgestellt wurde, ist Joe Exotic (58) offenbar in ein anderes Gefängnis verlegt worden. . Exotic, der sich zuvor in einem Gefängnis im texanischen Fort Worth befand, sei nun in einem Federal Medical Center in der Nähe der Kleinstadt Butner im Bundesstaat North Carolina. Das Gefängnis besitzt unter anderem eine Einrichtung, die auf die Behandlung von Krebspatienten spezialisiert ist.

"Aggressiver Krebs"

Der ehemaliger Betreiber eines Privatzoos wurde durch die Netflix-Dokuserie "Tiger King" international bekannt. Anfang November hatte Joseph Maldonado-Passage, so sein bürgerlicher Name, seine Erkrankung öffentlich gemacht. In einem Brief, , hatte er erklärt, dass nach einer Prostatabiopsie "aggressiver Krebs" bei ihm festgestellt worden sei. Ergebnisse weiterer Tests stünden noch aus.

Maldonado-Passage wurde 2019 unter anderem wegen versuchter Erteilung eines Auftragsmordes zu 22 Jahren Haft verurteilt. Kürzlich ist die zweite Staffel der Doku-Serie "Tiger King" bei Netflix gestartet.