Joe Biden: Tochter Ashley hat die Scheidung eingereicht

Ashley Biden hat die Scheidung eingereicht. Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden hatte ihren Ehemann Howard Krein im Sommer 2012 geheiratet.

Ashley Biden (44) möchte sich von ihrem Ehemann Howard Krein scheiden lassen. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, hat die Tochter von Joe Biden (82) und dessen Ehefrau Jill (74) nach rund 13 Ehejahren in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania die Scheidung eingereicht.

Ein Vertreter Bidens habe , dass der entsprechende Antrag eingereicht wurde. unter Berufung auf die vorliegenden Unterlagen. Demnach habe sie sich am Montag in einer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Story auf Instagram mit Daumen-hoch-Geste zu Beyoncés (43) Lied "Freedom" gezeigt. Das Paar hat sich bisher sonst nicht zu der Angelegenheit geäußert.

Ashley Biden ist seit 2012 verheiratet

Ashleys 2015 verstorbener Bruder Beau soll das spätere Paar einst einander vorgestellt haben. Biden und Krein hatten im Sommer 2012 geheiratet. Der ehemalige US-Präsident und die Ex-First-Lady hatten damals öffentlich gratuliert und Krein offiziell in der Familie aufgenommen.

Joe Biden, zu diesem Zeitpunkt noch Vizepräsident der USA, und seine Frau ließen in einem Statement ausrichten: "Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unsere Tochter Ashley Blazer Biden heute Abend in Wilmington, Delaware, Dr. Howard Krein geheiratet hat." Es war demnach eine private Zeremonie, an der engste Familienangehörige und Freunde teilgenommen hatten. "Wir heißen Howard herzlich in unserer Familie willkommen und wünschen den beiden alles Gute für ihr neues, gemeinsames Leben", hieß es weiter.