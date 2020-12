Joe Biden ist die beliebteste Google-Person 2020

In den internationalen Top-Listen der am stärksten trendenden Persönlichkeiten des Jahres bei Google hat Joe Biden - wie schon bei der US-Wahl - die Nase vorn.

Im internationalen Vergleich gab es keine andere Persönlichkeit, die so stark im Trend lag, wie der gewählte US-Präsident Joe Biden (78). . Gemessen wird dabei nicht die generelle Häufigkeit der Suchanfragen, sondern der Anstieg an Anfragen im Vergleich zum Vorjahr.

Tom Hanks ist beliebtester Schauspieler

In der Liste der Persönlichkeiten hat Biden die Nase vorn, so wie schon bei der US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump (74) im November. Auf den weiteren Rängen folgen der Nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un (36) und Boris Johnson (56), der britische Premier. Bidens künftige Vizepräsidentin Kamala Harris (56) landet auf der Vier und als einziger Schauspieler in der Liste sichert sich Hollywood-Megastar Tom Hanks (64, ) den fünften Platz. Der durch einen Polizeibeamten schwer verletzte Afroamerikaner Jacob Blake (29), Rapper Kanye West (43), die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell (58), Musiker August Alsina (28) und der Rennfahrer Ryan Newman (43) komplettieren die Liste.

Bei den am stärksten trendenden Schauspielern ist Hanks damit natürlich auf Platz eins. -Star Joaquin Phoenix (46) und der indische Schauspieler Amitabh Banchchan (78) befinden sich zudem auf dem Treppchen. Dahinter folgen der Brite Ricky Gervais (59), Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith (49), Justin Hartley (43), Lea Michele (34), Eleazar Gómez (34), Ansel Elgort (26) und Michail Olegowitsch Jefremow (57).