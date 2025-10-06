2022 schritt Jochen Schropp mit Partner Norman vor den Traualtar. Doch knapp drei Jahre später soll es kriseln, wie der "Promi Big Brother"-Moderator angedeutet hat. Was ist über die Beziehung bekannt?

Jochen Schropp gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands und gilt als Vorbild in der queeren Community. Das war aber nicht immer so. Wie verlief sein Coming-out und was ist über sein Privatleben bekannt? Wie läuft seine Ehe mit Partner Norman? Die AZ hat genau hingeschaut.

Coming-out bei Jochen Schropp: "Habe kalte Füße bekommen"

"Das erste Mal wollte ich mich vor vier Jahren outen, habe dann aber kalte Füße bekommen. Einer der Gründe war, dass mir meine damalige Schauspielagentur davon abgeraten hat. Mir wurde gesagt: Mach das lieber nicht, es wird dir schaden", schrieb "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp im Juni 2018 in einem "Stern"-Brief. Heute geht er ganz offen mit seiner Sexualität um – und fand 2018 in einem Südafrikaner die große Liebe.

Hochzeit bei Jochen Schropp: Er ist sein Ehemann

Im März 2022 heiratete Jochen Schropp und sein Partner Norman Kühle standesamtlich. Am 18. März teilte der Moderator ein Foto, dass ihn und Norman vor einem Berliner Standesamt zeigen. Kennengelernt haben sich die beiden 2017 bei einem Mittagessen.

Jochen Schropp privat: So hat er Ehemann Norman kennengelernt

Vorerst sollte Schropps Liebesleben allerdings vor der Öffentlichkeit geschützt bleiben. Es gab nur wenige gemeinsame Pärchenfotos mit Norman, die der Moderator mit seinen Fans geteilt hat. Zum CSD 2020 hat der Moderator seinen Liebsten auf Instagram präsentiert. Allerdings ist Normans Gesicht auf dem Schnappschuss nicht zu erkennen. In den nachfolgenden Jahren präsentierte Schropp seinen Mann jedoch immer öfter der Öffentlichkeit. Gemeinsame Fotos, die das Paar beispielsweise zeigen, waren nicht mehr selten.

Freund von Jochen Schropp: Weitere Details des Partners bekannt

"Den kennt man auch nicht und das ist auch ganz gut so", sagte Schropp 2020 im "Promiflash"-Interview über seinen Partner. Und deshalb wollte er damals auch keine weiteren Details über Norman verraten.

Was er allerdings über seinen Liebsten ausplauderte: "Er hat extrem viel Witz und ist oft der Mittelpunkt eines Gesprächs, sodass ich am Anfang gedacht habe: 'Nee, der bekommt mehr Aufmerksamkeit als ich, der ist nichts für mich.'"

Ehekrise bei Jochen Schropp? "Trennung auf Zeit"

Lange schien das Eheleben von Jochen Schropp ein wahrgewordener Liebestraum zu sein. Doch im September 2025 verriet der Moderator in seinem Podcast " ", dass es bei ihm und seinem Mann wohl kriselt. "Wir sind im Moment nicht mehr so zusammen, wie wir zusammen sein sollten", schilderte er im Gespräch mit seiner Podcast-Kollegin Anja Rützel. " " berichtete im September 2025 zudem, dass Schropp und Norman Kühle bereits seit April 2025 eine "Trennung auf Zeit" vereinbart haben sollen.

Freundin von Jochen Schropp: Moderator durchlebt "schwierige Zeit"

Jochen Schropp erzählte im Podcast außerdem, eine Freundin von ihm habe schnell das Gefühl gehabt, dass es in seinem Privatleben Turbulenzen gebe: "Sie hatte das Gefühl, wenn sie sich mein Instagram anguckt, dass ich gerade durch eine für mich schwierige Zeit gehe. Das kann ich im Moment nicht mehr sagen. Mir geht es gut, aber Norman und ich, man hat uns im Moment vielleicht nicht mehr so oft zusammen gesehen. Das liegt auch daran, dass er im Moment in Amerika arbeitet für seinen Job."

Jochen Schropp mit seiner besten Freundin Birthe Wolter. © BrauerPhotos

Jochen Schropp: Hat oder möchte der Moderator Kinder?

Beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" in der "Webshow Spezial: zu Hause bei...Jochen Schropp!" äußerte er sich Ende 2019 darüber, ob er einmal Kinder haben möchte: "Ich habe mit meiner besten Freundin tatsächlich schon darüber nachgedacht, ob wir zusammen ein Kind kriegen." Birthe Wolter sei 2019 noch in keiner Beziehung gewesen.

Sollte Jochen Schropp nie Vater werden, sei das für ihn aber kein Weltuntergang: "Es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss unbedingt ein Kind auf die Welt setzen." Allerdings glaube er, dass er ein guter Vater wäre.

Ex-Freunde von Jochen Schropp: Kein Auftritt auf rotem Teppich

Jochen Schropp hatte bisher drei Ex-Freunde. In den Medien hat er diese allerdings nie präsentiert. "Ich habe meine Freunde immer auf Veranstaltungen mitgenommen. Ich habe sie als meine Partner vorgestellt. Ich habe nie Lügengeschichten erzählt. Nur standen meine Partner nie mit mir zusammen im Rampenlicht", sagte er " " 2019.

Dennoch hat sich durch sein Coming-out einiges geändert, wie er der Zeitschrift im Weiteren verriet: "Ich gehe mit einem anderen Bauchgefühl schwul aus, weil ich weiß, dass nichts dabei ist, wenn ich meinen Freund in der Öffentlichkeit küsse oder ihm die Hand auf sein Bein lege."

Jochen Schropp spricht über toxische Beziehung

Dennoch hat Jochen Schropp in der Vergangenheit mit dem ein oder anderen Partner negative Erfahrungen gemacht. Im Oktober 2025 verriet er " ": "Auch ich habe in der Vergangenheit schon toxische Muster in Beziehungen erlebt, ohne sie in dem Moment wirklich zu erkennen." Welchen ehemaligen Partner er damit meint, ließ er jedoch offen.

"Promi Big Brother": Jochen Schropp moderiert auch 2025

Auch wenn seine Beziehung zu Ehemann Norman aktuell zu ruhen scheint, kann sich Jochen Schropp gut ablenken. Seit dem 6. Oktober steht er täglich für das Reality-Format "Promi Big Brother" vor der Kamera und führt mit Kollegin Marlene Lufen durch die Sendung.