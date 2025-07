Joanna Bacon: "Tatsächlich... Liebe"-Star mit 72 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin Joanna Bacon ist im Alter von 72 Jahren an Krebs gestorben. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in "Tatsächlich... Liebe" und zahlreiche TV-Auftritte in beliebten britischen Serien.

Trauer um Joanna "Jo" Bacon: Die britische Schauspielerin ist am 14. Juni im Alter von 72 Jahren nach einem "kurzen und tapferen Kampf gegen den Krebs" verstorben. , bei der Bacon seit der Gründung 1978 Mitglied war. Ihre Beerdigung fand am 15. Juli statt.

Einem breiten Publikum wurde Bacon durch ihre Rolle in der romantischen Komödie "Tatsächlich... Liebe" von 2003 bekannt. In dem Episodenfilm verkörperte sie die Mutter von Natalie, gespielt von Martine McCutcheon (49). Besonders in Erinnerung blieb ihre Szene, in der Hugh Grants (64) Premierminister David bei ihr anklopft, um nach ihrer Tochter zu suchen.

Vielseitige Karriere im britischen Fernsehen

Doch Bacons Schauspielkarriere war weitaus umfangreicher. Sie war auch in populären Serien wie "EastEnders", "Casualty", "Prime Suspect", "The Bill", "Pie in the Sky", "Little Britain", "A Touch of Frost" und "New Tricks" zu sehen.

Zuletzt spielte Bacon als Jackie in vier Staffeln der Serie "Breeders" und als Phylis in "Moonflower Murders" an der Seite von Lesley Manville (69). Ihr nächster Job sollte eine Rolle in der Serie "Mandy" werden.

Theaterleidenschaft seit den Anfängen

"Mit großer Trauer teilen wir unseren HTC-Mitgliedern mit, dass Jo Bacon am 14. Juni nach einem kurzen und tapferen Kampf gegen den Krebs verstorben ist", so die Harlow Theatre Company und weiter: "Viele unserer Mitglieder werden sich an Jo erinnern - an ihre Naturgewalt, ihren Witz, ihren Spaß, ihre Leidenschaft und ihr natürliches Talent als Schauspielerin."

Bei der Harlow Theatre Company übernahm Bacon in fast fünf Jahrzehnten zahlreiche ikonische Rollen, darunter Portia in "Der Kaufmann von Venedig", Maddie in "Dirty Linen" und Beverly in "Abigail's Party". Ihre Bühnenlaufbahn führte sie auch an renommierte Theater wie das Dukes Theatre in Lancaster, das Hampstead Theatre, das Sheffield Crucible, Stratford East und das National Theatre.

Treue Unterstützerin bis zum Schluss

Selbst in ihren letzten Jahren blieb Bacon dem Theater treu verbunden. "Sie setzte sich in die erste Reihe mit einem Notizbuch und schaute mit kritischem Auge und ihrer Leidenschaft für das Theater zu. Sie vergaß nie, unsere Arbeit zu loben", würdigte die Theatergruppe ihre langjährige Weggefährtin.

Die Harlow Theatre Company schloss ihre Würdigung mit den bewegenden Worten: "Jo wird schmerzlich vermisst und liebevoll in Erinnerung behalten werden. Danke, Jo. Ruhe in Frieden, Darling!"