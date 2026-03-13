Joachim Llambi: Was er jetzt über Liebes-Neuanfang mit Ehefrau Ilona in Prag verrät

Seit dem Start von "Let’s Dance" ist Joachim Llambi als knallharter Juror dabei. Wenn es um sein Privatleben geht, zeigt er sich allerdings zurückhaltender. Jetzt hat er eine Ausnahme gemacht und über seine Familie geplaudert – und dabei auch über seine Beziehung zu Ehefrau Ilona gesprochen.

Joachim Llambi ist das Gesicht von "Let' Dance" – als einziger Juror ist er bereits seit der ersten Folge 2006 dabei. Auch 2026 bewertet er wieder in gewohnt rumpeliger Manier die Tanzkünste der Promis. Während er sich in der RTL-Show meist geradeaus präsentiert, gab es in seinem Privatleben bereits einige Aufs und Abs – wie etwa in seiner Ehe. Seit der Trennung vor einigen Jahren wird spekuliert, ob er längst wieder mit Ehefrau Ilona Llambi zusammen ist. Jetzt hat er Klartext gesprochen.

Trennung und kurze Liebe mit Rebecca Rosenschon: Ist Joachim Llambi wieder mit seiner Ehefrau zusammen?

Im Herbst 2018 gab Joachim Llambi bekannt, nicht mehr mit Ilona zusammen zu sein. Nur kurze Zeit später zeigte er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Beim "Costa Navarino Eagles Präsidenten Cup" in Griechenland stellte er Rebecca Rosenschon als neue Partnerin vor. "Ja, wir sind ein Paar", erzählte er und verriet: "Sie kommt aus der Nähe von Frankfurt." Ein Jahr später war die Liebe aber schon wieder Geschichte.

2020 heizte Llambi selbst die Gerüchteküche um ein mögliches Liebes-Comeback mit Ilona an. Bei einem Auftritt in der Sendung "Grill den Henssler" erklärte er überraschend: "Meine Frau würde sich wahrscheinlich auch wünschen, dass ich mehr koche." Weitere Details verriet er damals nicht, allerdings wurde er immer wieder mit Ehering am Finger gesichtet. Gemeinsame Auftritte von Joachim Llambi und seiner Ilona gab es in der Öffentlichkeit seit Jahren nicht mehr.

Auffällig: In der "Let's Dance"-Sendung am 26. April 2019 trug Joachim Llambi seinen Ehering – obwohl er "offiziell" noch mit Rebecca zusammen war.

Joachim Llambi spricht Klartext über Ehefrau: "Wir wohnen mitten in der Stadt"

Zum Auftakt der neuen "Let’s Dance"-Staffel hat er nun in einem Interview Einblicke in sein Leben mit Familie gegeben – und sprach dabei mehrfach von seiner Ehefrau. "Wenn ich mit meiner Frau tanze, schalte ich komplett ab", sagte er im Gespräch mit "Neue Post". Er enthüllte sogar, dass die beiden kürzlich ihren 20. Hochzeitstag gefeiert haben. "Aber nur ganz privat für uns. Es war einfach ein wunderschöner Tag, ohne großen Schnickschnack. Sehr romantisch."

Das Paar lebt gemeinsam in Prag, der Heimat von Ilona Llambi. "Die Familie meiner Frau kommt von da", erzählte der "Let’s Dance"-Star offen. "Wir wohnen mitten in der Stadt, es gibt viel Kultur, viel Sport und alles ist schnell erreichbar. Wir fühlen uns da sehr, sehr wohl." Damit dürften wohl alle Zweifel aus der Welt geschafft sein, ob Joachim Llambi wirklich wieder mit seiner Ehefrau zusammen ist.

Töchter von Joachim Llambi: Katharina ist Model

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Tochter Katharina Llambi arbeitet erfolgreich als Model und durfte auch schon mit dem Promi-Papa auf den roten Teppich. Im Februar 2018 sagte die damals 18-Jährige zu RTL: "Ich tanze Hip-Hop, Jazz und Ballett und hab früher auch Standard und Latein getanzt. Ich hab's einfach im Blut." Der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm.

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi mit seiner Tochter Katharina.

Auch Helena Llambi eifert ihrem Vater Joachim nach

Während Schwester Katharina bereits als Model erfolgreich ist, scheut Helena Llambi noch das Rampenlicht. Trotzdem war sie bereits an der Seite ihres Promi-Vaters zu sehen und feierte im März 2024 ihren ersten öffentlichen Auftritt auf der Meißner Ballnacht. "Meine Tochter Helena ist 18, sie studiert Medien und Kommunikation in Rotterdam", verriet der "Let's Dance"-Juror gegenüber "Bild".

Herkunft von Joachim Llambi: Vater ist Spanier

Die Mutter von Joachim Llambi ist Deutsche, sein Vater stammt aus Spanien. Aufgewachsen ist der TV-Star in Duisburg, inzwischen lebt er mit seiner Ehefrau wie oben bereits erwähnt, in Prag. Vor seiner Tanz-Karriere arbeitete er 15 Jahre als Finanzmakler in Frankfurt. Das Tanzen war seine Leidenschaft, die er später tatsächlich zum Beruf machen konnte. Seit seinem ersten Auftritt bei "Let’s Dance" 2006 wurde er über Nacht deutschlandweit bekannt und ist seither nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken.